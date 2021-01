Alliance de Lima Il a vécu l’un de ses épisodes les plus tristes le 30 novembre, lorsqu’il est tombé face au Sport Huancayo lors du dernier match de la saison 2020. Ce jour-là, comme il l’a avoué Aldair SalazarC’était l’un des furos pour lui et ses coéquipiers.

«Sans aucun doute, c’était la chose la plus difficile que j’aie jamais eue. Mais c’est déjà quelque chose que l’on essaie de surmonter. Plus que l’oublier, c’est le surmonter. Il s’est passé quelque chose que nous ne voulions pas, il est maintenant temps de nous réinventer », a déclaré l’ancien défenseur intime à Radio Ovation.

Avec la relégation, le club victorien a choisi de purger son équipe, ne laissant que quelques joueurs de la saison dernière. L’un de ceux qui sont partis est Salazar, qui a ensuite été signé par Ayacucho FC.

Malgré le moment qui s’est produit, le défenseur de 26 ans était optimiste, car avec son “ pull ” le casting de “ renards ”, il aura l’opportunité de continuer à jouer en Première Division et de jouer également la Copa Libertadores.

«Nous espérons avoir une belle Copa Libertadores, espérons que nous pourrons être locaux sur notre terrain. Nous avons hâte d’y être et nous sommes convaincus que ce sera une bonne année. Il y a une équipe pour lutter contre les choses importantes », a-t-il commenté.

Aldair Salazar Il a disputé un total de 18 matchs en 2020 avec Alianza Lima et n’a marqué aucun but. L’excentrale des intimes espère effacer le passé et prendre un nouveau départ avec les «Zorros» pour contribuer de la meilleure façon possible.

Ayacucho FC a fait sa neuvième incorporation de cette campagne: Guillermo Firpo, Ítalo Regalado, Ítalo Espinoza, Pablo Lavandeira, Joaquín Aguirre, Janio Pósito, Marcos Delgado, et Enmanuel Paúcar et Aldair Salazar lui-même.

