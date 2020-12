Alexi Gomez, Lié à Université des sports après être parti Alliance de Lima, Il a décidé de laisser peu de preuves de son passage au club victorien au cours des dernières heures, tout en définissant dans quelle équipe il jouera l’année prochaine.

Le milieu de terrain national est resté actif tout au long de l’année via Instagram, où il a partagé plusieurs messages et photos de ses expériences avec les «intimes» au cours de la saison; cependant, la plupart des publications liées à son ancienne équipe ont disparu comme par magie.

La «Hyène» n’a plus qu’un souvenir de sa présentation à Matute en début d’année et six cartes postales de lui s’entraînant comme joueur d’Alianza Lima, accompagnées de brèves descriptions.

Dans le profil du milieu de terrain, les messages qui incluaient des mots d’affection pour l’entité bleue et blanche et ses fans, même des blagues et des commentaires avec d’autres joueurs liés à l’intime ont disparu.

Sur les réseaux sociaux, les fans pensaient que la purge était antérieure au retour éventuel de l’attaquant interrogé dans le “ U ”, peut-être en signe de regret. Cependant, de l’Université, ils auraient exclu le retour d’Alexi Gómez pour la saison 2021, dans laquelle les crèmes auront la Ligue 1 et la Copa Libertadores.

