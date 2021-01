A travers une déclaration émouvante, Anthony Rosell, est apparu sur les réseaux sociaux pour parler à tous les fans de Alliance de Lima, un club dont il a été séparé il y a quelques jours, en raison de la restructuration dans laquelle La Victoria travaille pour la saison 2021.

«Merci beaucoup à tous les gens de l’Alliance de m’avoir accueilli et de m’avoir donné tout leur amour. J’ai les meilleurs souvenirs de toutes les personnes avec qui j’ai partagé au club. Aussi, je tiens à m’excuser auprès des supporters pour la situation difficile que traverse le club et à exprimer mon soutien constant pour l’inverser », le texte de Anthony Rosell.

Ensuite, le footballeur a évoqué les moments agréables qu’il a vécus en portant le maillot de la boîte intime et a exprimé ses meilleurs vœux pour le club. «L’appartenance à l’un des plus grands clubs du Pérou a été l’une des meilleures expériences et défis de ma carrière sportive. Grâce à vous, ce travail a été une expérience très agréable et j’espère vous avoir montré le même soutien que vous m’avez montré. J’espère qu’ils atteignent l’objectif et les rêves qu’ils sont venus partager avec moi. Au dessus de Alliance“, il a souligné.

De la même manière, l’ex-latéral intime a laissé un bref message en haut de la déclaration où il s’est expressément excusé auprès de tous les fans: «Le pardon ne suffit pas, mais je sais que vous reviendrez là où vous devez être, bleu et blanc. Merci pour tout”.

Le Fonds Bleu et Blanc attend une réponse de la FPF pour définir son avenir

Alliance de Lima n’acceptera pas de jouer en Ligue 2 jusqu’à ce que la Fédération péruvienne de football (FPF) se prononce sur la demande d’annulation de la relégation, a déclaré lundi Salomón Lerner, membre du Fonds Bleu et Blanc, qui continue de se battre pour que l’équipe victorienne joue au maximum Catégorie de football péruvien en 2021.

«Il y a une demande de plusieurs clubs, en particulier l’Atlético Grau et Alliance de Lima, de sorte que la descente est annulée pour plusieurs raisons que nous avons exposées. Il n’y a pas de déclaration de la FPF à cet égard », a mentionné Lerner pour« RPP ».

Le manager a également souligné que le club est prêt à s’adapter à la situation qui jouera cette 2021, que ce soit en première ou en deuxième division.

«Nous ne nous considérons pas comme des descendants. Un dossier est en cours de préparation et l’administration Alianza termine cette déclaration pour s’adresser à la FPF ainsi qu’à d’autres organisations qui nous donnent des droits légaux », a-t-il déclaré.

