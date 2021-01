Carlos Beltran dit au revoir à Alliance de Lima et ses fans ce lundi à travers un message sincère, où il remercie tout particulièrement ses proches pour leur soutien ces dernières années. Le défenseur a confirmé qu’il serait le treizième joueur à quitter l’équipe victorienne après sa relégation en Ligue 2, où les Bleues et les Blancs sont à la recherche de nouveaux éléments pour revenir en Première Division.

«Aujourd’hui une étape se termine et même si je n’aurais pas voulu que ce soit comme ça, je ne veux pas arrêter de remercier: le club qui m’a tout donné depuis que j’ai commencé, ma famille qui était mon soutien, mais surtout le fan qui m’a toujours soutenu. inconditionnelle », a déclaré le défenseur argentin nationalisé péruvien sur son compte Instagram.

«Ils en sont un élément fondamental et je n’oublierai jamais toute l’affection que j’ai reçue. J’ai beaucoup donné pour certains, peu pour d’autres, mais sans aucun doute ce que je pouvais faire le plus », a ajouté« Che »Beltrán pour l’éventail bleu et blanc. “Je me souviendrai toujours d’eux car mon affection pour les gens de l’Alliance est immense!”, Se sont exclamés et, ‘Che’, après avoir formé de nombreuses histoires en tant que footballeur de La Victoria.

“Je ne passerai pas par la porte d’entrée mais je repars avec la satisfaction d’avoir toujours donné ce que j’avais le plus”, a déclaré le défenseur central, qui a clôturé sur ces mots son deuxième cycle à Alianza Lima (2011-2013 / 2019-2020).

Outre Beltrán et Daniel Ahmed, qui ont dirigé les intimes dans la dernière ligne droite de la campagne 2020, Carlos Ascues, Joazhiño Arroé, Francisco Duclós, Kevin Ferreyra, Leao Butrón, Rinaldo Cruzado, Alberto Rodríguez, Aldair Salazar, Ítalo Espinoza sont également partis. , Anthony Rossel, Franco Medina et Didier La Torre. Il y aura du sang neuf pour lutter contre le retour en Ligue 1.

