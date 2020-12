Mis à jour le 12/02/2020 à 17:45

Le dernier samedi Alliance de Lima Ils ont chuté 2-0 contre Sport Huancayo et n’ont pas réussi à rester en Ligue 1. Depuis lors, il y a deux problèmes qui sont fortement entendus autour de l’institution bleue et blanche: la revendication du club devant la Commission des licences de la FPF, de sorte que Ils enlèvent des points à Carlos Stein pour ne pas avoir payé ses collaborateurs, et le départ de quelques chefs de la direction sportive et du commandement technique.

Dans l’après-midi, par exemple, à partir du compte officiel du club, ils ont confirmé le départ de Víctor Hugo Marulanda, en tant que directeur sportif, ainsi que de Daniel Ahmed (avec tout son groupe de travail). Le «Turc» était devant l’équipe lors des six derniers matches de la phase 2 et cela ne s’est pas bien passé: il a perdu cinq et fait égalité.

Daniel Ahmed est arrivé au magasin de l’Alliance en début d’année et était en charge du pôle Planification et Développement. Pour combien de temps? Leur lien était de deux ans. Maintenant, ils ne sont pas les seuls sacrifiés.

Depor Il a appris que Guillermo Salas ne continuerait pas non plus à La Victoria. Le motif? Il n’y aura pas de participation au tournoi réserve en 2021. Le «Chicho», après le départ de Mario Salas, était à la pointe de l’équipe lors du match contre Melgar, où les Bleues et les Blancs se sont imposés 4-0.

«Les processus et les délais sont valables»: SAFAP affirme que l’affirmation d’Alianza à propos de Stein

Lors d’une conversation avec Full Deporte de Depor, Johnny Baldovino, conseiller juridique de l’Association des footballeurs du Pérou (SAFAP), a révélé qu’il est possible que des intimes reçoivent l’approbation de leur demande.

«S’il s’avère que Stein n’a pas respecté certains points du règlement, comme le paiement de septembre et octobre, méritant la réduction de points, il devra donner oui ou oui. Cela n’a rien à voir avec Alianza, qui doit venir de la commission des licences FPF », a expliqué Baldovino.

