Cette saison a laissé une déception chez tous les fans de Alliance de Lima. L’équipe intime a débuté avec de mauvais résultats et, malgré le fait d’avoir passé trois techniciens dans l’année, la première équipe n’a pas réussi à se relever à aucun moment, de telle sorte qu’elle était parmi les dernières places du classement, donnant lieu à une imminente relégation en Ligue 2.

Dans une récente interview avec Latina, Claudio Pizarro, l’un des acteurs péruviens les plus importants à l’étranger ces dernières années et un fan avoué de Alliance de Lima, a évoqué la situation actuelle du club et a regretté ce qui s’était passé.

«C’est dommage, c’est terrible, quelque chose qui n’était pas prévu. Ce n’était pas une bonne année. J’ai regardé les deux derniers matchs, la vérité est que je n’avais pas suivi le football péruvien depuis longtemps. À Alliance Je l’ai vu comme une équipe très réduite, je pensais que j’allais avoir autre chose. J’ai été surpris parce que je m’attendais à ce que l’équipe soit meilleure », a déclaré le ‘Bomber of the Andes’, maintenant ambassadeur du Bayern Munich.

«Je connais des gars là-bas et j’ai pensé que ça allait être mieux. Il en est ainsi, malheureusement, sur le terrain, les choses n’ont pas fonctionné et nous devons nous améliorer. Des changements doivent évidemment être apportés. Lorsque les choses n’arrivent pas ou ne progressent pas, c’est parce que quelque chose ne fonctionne pas », a-t-il ajouté.

Daniel Ahmed a évoqué la débâcle sportive d’Alianza Lima

Dans un audio qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, le coach argentin, Daniel Ahmed, a fait la lumière sur ce qu’il a vécu lors de son séjour à Alliance de Lima, ce qui n’était apparemment pas le plus agréable. «Ce football péruvien est très sale, avec des Péruviens très capables comme vous et comme d’autres que j’ai rencontrés. Il est dominé par des gens très sales “, Explique Ahmed.

Sur la crise institutionnelle que traverse le club intime, AhmedIl a dit: «Dans les catégories juniors, un entraîneur a couru deux catégories, 60 garçons. Mais ce que nous avons fait cette année était énorme, je suis venu pour le développement, la débâcle sportive est due à l’équipe qui s’est constituée en début d’année. Plus tard, il y a eu des décisions de retirer des joueurs de la première équipe, pour des raisons «X», dans ce cas comme les Uruguayens, ce qui a affaibli le groupe. Trois entraîneurs sont passés par cette équipe, et les trois champions nationaux, Bengoechea, Salas et moi-même. La seule différence est que Bengoechea a commencé avec une pré-saison et une équipe complète, Salas avec l’équipe cinq mois et en plus de ces 5 mois avec plus de joueurs dans son équipe et j’avais 25 jours, 365 jours par an. Avec une équipe extrêmement épuisée avec Crusader et Jaw blessés (…) C’était tout ce qu’il y avait »

