Mis à jour le 11/09/2020 à 19:52

Alliance de Lima a subi un coup dur ce lundi contre César Vallejo. L’équipe victorienne a perdu 4-1 contre l’équipe de Trujillo et complique à nouveau sa situation en Ligue 1. Cependant, Daniel ahmed a toute confiance pour inverser le scénario des quatre engagements qui restent pour clôturer la campagne 2020.

«L’objectif immédiat est de marquer des points. Aujourd’hui a été un coup dur, mais je sens que les joueurs que nous avons ont tous un bon passé, c’est pourquoi ils sont à Alianza. Nous devons aller match par match, chercher à marquer des points. Pour finir de clore cette année sereinement et construire l’année prochaine sur la base des expériences de celle-ci », a déclaré l’Argentin.

“Ces quatre matchs restants sont essentiels, il faut les jouer de la manière la plus concentrée et avec le plus grand dévouement possible pour pouvoir marquer des points et terminer cette année, ce qui n’a pas été bon pour Alliance»A ajouté l’entraîneur après le match joué au stade Iván Elías Moreno.

D’autre part, Ahmed Il a essayé une explication pour la série de résultats négatifs tout au long du championnat. «C’est un mélange de tout. Le joueur veut le meilleur et se bat pour cela, sur le terrain l’objectif n’est pas atteint. Il y a un mélange d’anxiété et de nombreux problèmes », a commenté l’entraîneur.

«Il y aura désormais sept jours pour mieux analyser et mieux réfléchir, pour se préparer au prochain match et surmonter cette situation. Toute situation défavorable est gérée avec l’union de tous, il n’est pas temps de chercher les coupables, mais d’analyser où l’on peut échouer et revenir au prochain match », a-t-il conclu.

