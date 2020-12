La plaie mettra du temps à se refermer. Alliance de Lima est descendu en deuxième division et Daniel ahmed Il était l’un des plus touchés par la situation, le même qui l’a frappé non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan émotionnel.

«En fin de compte, je suis parti injustement. Non seulement vous aviez fait un travail énorme au sein du club, non seulement vous avez affronté ces sept matchs en 25 jours, mais ils vous ont expulsé comme un rat et vous ont dit “ non, non, oubliez ça, je m’en fiche si vous dormez sur une place. , Je m’en fiche si vous n’avez pas de moyen de rentrer dans votre pays, je m’en fiche », a déclaré l’entraîneur argentin en dialogue avec« Con Don Deportivo ».

Daniel ahmed est conscient que le climat Alliance de Lima Il n’est pas le meilleur après l’événement historique qui a conduit à sa libération, mais il espère également que sa situation sera résolue au plus vite afin de pouvoir tourner la page et se concentrer sur l’avenir.

Daniel Ahmed ne passe pas un bon moment après avoir quitté Alianza Lima

Il y a des jours, Daniel ahmed Il avait déjà montré son inconfort dû à la mauvaise relation qu’il entretient avec le club pour lequel il travaillait, d’où ils se sont désengagés et ne lui ont pas donné de réponse pour les frais qui étaient en suspens.

«Ils ne m’ont pas payé les billets pour que ma famille rentre en Argentine et ils ne m’ont pas payé le solde qui restait de mon salaire. Je vis dans un club-house loué, c’est ce que j’ai répondu. Quand ils m’ont fait sortir, ils ont dit au revoir et réparé », a déclaré l’entraîneur lors d’un dialogue avec Azul et Blanco.

D’un autre côté, Daniel ahmed exclu d’avoir poursuivi Alliance de Lima, nouvelle qui a été diffusée ces dernières heures, agaçant le stratège, qui en a profité pour faire comprendre qu’il y avait une réponse juridique, mais pas une plainte.

