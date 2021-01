«Nous venons pour la gloire, pour obtenir une promotion. C’est une belle opportunité que nous avons et nous connaissons l’exigence “. De cette manière, Carlos Bustos, lors de sa présentation lundi dernier, a précisé quel était son objectif principal avec Alliance de Lima. Dans le même temps, l’autre problème qui a attiré l’attention dans le ’12’ était celui des signatures: il a confirmé que Jairo Concha et Sebastián Gonzales Zela feraient partie de son équipe. Ils ne seront pas les seuls: José Manzaneda il remit le bleu et le blanc.

A travers leurs réseaux sociaux, Alliance de Lima fait le retour de l’extrême officiel: «Back home! Nous vous souhaitons la bienvenue José Manzaneda pour cette saison 2021. Beaucoup de succès, «Manza»! », Était le message du club. Le contrat de l’attaquant est pour l’ensemble de 2021.

José Manzaneda Il était déjà à Matute: en 2019, il a accumulé 16 matchs en 630 minutes. «Je suis très heureux d’être de retour au club et de pouvoir à nouveau porter le maillot bleu et blanc. C’est une fierté personnelle et pour toute ma famille. En plus, je sens que les fans seront également heureux, quand j’étais en 2019 j’ai défendu le club en montrant tout mon talent et en mettant mon professionnalisme dans l’équipe », a-t-il déclaré pour le club intime.

L’ailier, à son tour, a clairement indiqué que l’objectif était de revenir bientôt en Première Division: «En mettant tout de nous-mêmes dans chaque séance d’entraînement, en étant responsable et professionnel, et en suivant l’idée de l’entraîneur, nous atteindrons notre objectif principal, être promu en Ligue 1. Il n’y a pas d’autre désir, nous serons concentrés pour y parvenir. “

Concernant le rôle qu’il pourrait occuper au sein du campus, cela déclarait Manzaneda. «Je sens que je peux être un leader dans l’équipe grâce à toute l’expérience que je peux offrir. Je sais ce que cela signifie de jouer à Second Division. En plus j’ai réussi à monter dans ce même stade », a indiqué.

En revanche, il a été confirmé que ce ne serait pas le seul retour à La Victoria. Parmi les options que Carlos Bustos a pour cette saison, les noms de Salomón Libman, Pablo Míguez et José Carlos Fernández sont apparus. Ils resteraient aussi dans les parages Alliance de Lima.

