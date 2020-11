Mis à jour le 28/11/2020 à 09:15

Alliance de Lima va affronter Sport Huancayo ce samedi à partir de 15h30 pour le dernier jour de la phase 2 de la Ligue 1. Les intimes se préparent dur pour le duel, qui est probablement l’un des plus pertinents de leur carrière, en raison de l’importance vous avez pour le casting bleu et blanc. Ils ont besoin des trois points et ils trouveront tout pour essayer de les obtenir.

Lors de la diffusion de Movistar Deportes, le commentateur sportif, Diego Rebagliati, a évoqué la pression exercée par ceux qui Daniel ahmed et a souligné la participation de Patrick Rubio, l’attaquant chilien arrivé en milieu d’année pour renforcer l’équipe Kakhol lavan.

“Je pense que l’une des plus complètes ci-dessus est Patrick RubioParce qu’il est arrivé au milieu de l’année, parce qu’il vient d’un autre endroit et qu’on le voit même sur le terrain avec une rébellion que les autres joueurs ne portent pas. Il est bien entré dans le groupe, il a marqué des buts et je le vois plus préparé que d’autres dans ces circonstances », a-t-il déclaré.

“Je sens qu’il y a des joueurs que cela pèse sur eux, certains parce qu’ils sont très fans du club, d’autres ont besoin de beaucoup de confiance et l’environnement ne le leur donne pas”, a-t-il poursuivi.

🎙 @diegoreba: “Je crois que l’un des plus complets est Rubio. Il est bien entré dans le groupe, il a marqué des buts et je le vois plus préparé que d’autres dans ces circonstances.” #Angle 🥅⚽ Voir aussi avec Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/gjOBDIkc0E – Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) 28 novembre 2020

Alliance Lima c. Sport Huancayo: comment les Bleues et les Blancs se sauvent-ils de la relégation?

Dans Alliance de Lima Ils savent qu’une victoire dans le prochain match suffira à tourner la page, mais ils sont aussi conscients que puisque c’est la dernière date, le jeu se jouera au bord de l’arrêt cardiaque pour leurs fans, qui n’ont pas l’habitude de les voir dans cette situation .

Pour rester dans la première division, Alliance de Lima Cela dépend de lui-même, mais il a des options s’il ne gagne pas le match contre le Sport Huancayo. Ce sont les résultats qu’attend Alianza Lima pour ne pas perdre la catégorie. Premier; vaincre le «Matador rouge». Maintenant, s’il est égal, espérons que Stein et Grau n’ajoutent pas à trois. Et dans le scénario le plus complexe (perdre), Stein trébuche également et Grau n’enregistre pas de victoire.

Farfán, Guerrero et d’autres personnages d’Alianza Lima soutiennent le club. (Vidéo: @ClubALoficial)

