Mis à jour le 12/03/2020 à 17:56

Alliance de Lima il est descendu après une campagne sportive très médiocre dans laquelle tous les yeux et tous les doigts pointaient vers le Fonds Kakhol lavan. Fernando Farah est l’un des visages de l’organisation qui est indiqué comme le principal responsable des mauvais résultats de l’équipe de Matute et il a lui-même décidé de faire un mea culpa pour ce qui s’est passé.

«Tout d’abord, je tiens à m’excuser auprès du club Alianza Lima, auprès de ses millions de fans, parmi lesquels je suis, car j’ai beaucoup souffert. Nous sommes les plus touchés après l’échec sportif », a déclaré le membre du Fonds Kakhol lavan en dialogue avec le RPP.

Dans le même contexte, le membre du Fonds a reconnu avoir commis une grave erreur en Alliance de Lima en dirigeant toutes leurs forces pour créer un club important pour l’avenir, laissant de côté le présent, qui a fini par jouer contre eux et provoquer la relégation en Ligue 1

“Le Fonds est un créancier en tant que tel. Il a participé à l’élaboration des plans du club. Nous faisons confiance au professeur Bengoechea et à l’équipe qui avait travaillé avec lui pour constituer l’équipe. Le Fonds était plus préoccupé par l’avenir que par l’année en cours. Nous voulions juste que cette année se termine pour commencer à porter ses fruits en 2021. Mais malheureusement, ce malheur est arrivé, aujourd’hui nous voyons comment cela change de cap », a ajouté Farah, en attendant le Règlement de la Commission des licences en faveur des intimes.

De même, Farah a également assuré que Kattia Bohorquez continuerait à être le manager de l’équipe Kakhol lavan pour l’année prochaine. “Je pense que cela va continuer, nous devrons le voir lors d’une prochaine assemblée des créanciers.”

Ahmed s’est défendu et a tiré avec tout

D’un autre côté, on sait qu’Ahmed est venu à Alliance de Lima en début d’année pour occuper le poste de directeur de la planification et du développement; Cependant, la nécessité l’a conduit à prendre les rênes de l’équipe première bleue et blanche dans la dernière partie de la Ligue 1. Après sa relégation et son départ de l’institution, l’Argentin a donné un aperçu de ses fonctions et pourquoi il n’est pas le principal. coupables de jouer la saison prochaine en Ligue 2.

«Il n’y a pas eu de processus, il n’y a pas eu d’analyse pour savoir s’il avait concouru au cours des trois dernières années. S’il avait joué à un jeu ou s’était blessé. S’il avait manqué de professionnalisme. Si c’était un gars qui ne faisait pas de groupes. Qu’il soit ou non un leader, il était un leader. Pour l’année prochaine, tout cela avait déjà été fait », a déclaré l’ancien technicien bleu et blanc dans un audio de WhatsApp. Aujourd’hui a été une journée de clarification à La Victoria.

