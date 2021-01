Après plusieurs semaines d’incertitude, Carlos Bustos a été présenté comme directeur technique de Alliance de Lima face à la saison 2021. Le stratège a rapidement rejoint l’institution et a déjà commencé le travail de recherche des renforts nécessaires dans l’équipe Kakhol lavan, pour former une équipe compétitive et revenir au plus vite en Ligue 1.

Cependant, en raison de l’instabilité que connaît le club au niveau administratif, on a beaucoup parlé ces derniers jours d’un éventuel licenciement du stratège après le départ éventuel de l’administrateur d’Alianza Lima, Kattia Bohorquez.

En ce sens, Antonio Armejo, membre de la Fond bleu et blancIl a assuré que le stratège maintiendra sa position. «Le Fonds ne supprimera en aucun cas M. Bustos. Il est le technicien et il devra être respecté, même si un autre administrateur vient. Ce sont des commentaires malveillants qui se font entendre. Nous ne sommes pas ce genre de personne. De plus, le Fonds ne sera plus impliqué dans la prise de décision », a-t-il déclaré lors d’une conversation avec l’hebdomadaire Azul y Blanco.

Plus tard, le membre du Fonds Bleu et Blanc a parlé du travail juridique qui est en cours à La Victoria pour éviter la relégation dans la deuxième division. “Alliance il continuera à se battre légalement et ira à TAS. Alors les pleurnichards nous disent que nous allons continuer à nous battre non pas pour nous-mêmes, mais pour l’Alliance. Les règlements sont faits pour être respectés », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’administrateur actuel du club a assuré que l’institution se concentre sur la Ligue 2, travaillant sur le projet pour tenter de revenir en première division de football péruvien la saison prochaine.

«Malgré tous les efforts que nous avons déployés pour obtenir justice en dehors du court, via le règlement sur les licences, aujourd’hui, depuis le 2 janvier, nous nous concentrons sur la Ligue 2. Ce scénario a ses défis et nous nous concentrons sur la possibilité d’avoir le projecteur 2021 qui nous permet de regarder le seul et principal objectif à court terme, qui est de revenir en Ligue 1 dans les plus brefs délais », a déclaré Bohorquez avant la présentation officielle du nouvel entraîneur.

