Gabriel Achilier est parvenu à un accord avec Alliance de Lima et a été prêté avec Orense de l’Équateur pour cette saison. Pour autant, le défenseur n’a pas exclu un éventuel retour dans l’institution bleue et blanche: il estime qu’à La Victoria, ils seront très prochainement en Ligue 1.

«C’est l’intention de tous, de pouvoir adhérer. Je suis sûr que ce sera cette année parce que Alliance de Lima il va constituer une équipe compétitive pour être à nouveau là où il le mérite. Me rejoindre serait spécial en raison de l’effort fait par l’institution pour me trouver et m’avoir dans le club », a déclaré Achilier en dialogue avec le programme Toca y Pasa.

Le footballeur expérimenté, qui a un contrat avec Alliance de Lima pendant les deux prochaines années, il a fait connaître sa volonté de le réaliser. «Malheureusement, en raison du problème de la descente, cela n’a pas pu être précisé. J’espère que cette année sera avec le club pour la saison suivante », a-t-il ajouté.

D’un autre côté, Achilier était sincère et a avoué qu’il n’avait pas prévu de jouer en Deuxième Division et là la raison de son départ de Alliance de Lima. «Ce n’était pas ce que nous voulions. Jouer en Second n’était pas dans mes plans. Je sens que je suis un joueur d’un très bon niveau, que j’ai montré ma catégorie, ma valeur. Je mérite également de le souligner, vous savez ce que vous avez fait, ce qu’il vous reste », a-t-il déclaré.

Gabriel Achilier, 35 ans, a une longue histoire dans le football professionnel. Le natif de Machala fait partie de l’équipe équatorienne depuis longtemps, et au niveau des clubs, il a enfilé les maillots Oro FC, LDU de Loja, Deportivo Azogues, Emelec et Monarcas Morelia.

