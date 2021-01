Les dernières semaines ont été difficiles pour les deux fans de Alliance de Lima, comme pour les gérants de la boîte bleue et blanche. La descente est tombée comme un seau d’eau froide à La Victoria et le club tente de faire une restructuration pour commencer la saison 2021 avec tout, dans laquelle ils devront se battre pour se rendre au Ligue 1.

Plusieurs joueurs ont été séparés de Alliance de Lima Dans la perspective de la saison suivante et pour l’instant il n’y a guère eu deux embauches, celle d’Edhu Oliva et de Yordi Vilchez. Cependant, un autre problème qui préoccupe les fans est celui de la personne qui assumera les rênes de l’équipe.

Plusieurs noms de techniciens nationaux et internationaux ont été entendus pour occuper le poste, mais Depor a pu savoir que les stratèges de nationalité argentine: Carlos Bustos et Gerardo Amelí Ce sont eux qui sonnent le plus fort et dans les prochains jours, l’un d’eux officialisera son embauche avec le casting bleu et blanc.

Il est à noter que les deux techniciens ont de l’expérience dans le championnat péruvien; tandis que Bustos a dirigé l’Université San Martín et le FBC Melgar; Amelí a été responsable du Sport Rosario, du Deportivo Municipal, de l’UTC et de l’Ayacucho FC.

Patricio Rubio: ce que l’on sait de la continuité de l’attaquant

Il y a une semaine, Alliance de Lima a confirmé les arrivées d’Edhu Oliva et de Yordi Vilchez. Pendant que tout cela se déroulait, le profil du nouveau technicien était également en cours d’élaboration: dans les prochaines heures, il s’agirait de définir qui portera le plongeur. Maintenant, ce ne sont pas les seules chansons qui se trouvaient dans le dossier de Matute. Par exemple, le cas de l’attaquant chilien Patrick Rubio c’était un point d’interrogation.

Et c’est que malgré le fait qu’il ait toujours un contrat avec le club Kakhol lavan, sa continuité ne s’est pas confirmée. La raison? Les chiffres n’étaient pas les mêmes compte tenu du fait que cette saison, la Ligue 2 se jouera. Depor appris qu’un accord n’a pas été conclu et tout indiquerait que Patrick Rubio ne continuera pas à La Victoria.

«Je ne suis toujours pas clair sur ma situation avec Alliance de Lima», A avoué l’attaquant à ce journal à la fin de l’année dernière. Oui, les négociations étaient toujours en cours à ce moment-là. Maintenant, individuellement, comment Rubio a-t-il fait en Ligue 1? Il a joué 20 matchs (19 partants) et 1 711 minutes. Il a également marqué six buts: contre Melgar (3), Deportivo Llacuabamba (2) et Universidad César Vallejo.

