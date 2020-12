Mis à jour le 12/07/2020 à 14:32

Au milieu de la semaine dernière, Alliance de Lima officialisé les départs de Daniel Ahmed et Víctor Hugo Marulanda – respectivement directeur technique et directeur sportif. Et dimanche dernier du club, ils ont confirmé que Joazhiño Arroé, Francisco Duclós et Carlos Ascues n’ont pas continué non plus. Concernant le campus, le premier a rompu son silence et envoyé un message au «12», après avoir échoué à maintenir leur permanence.

«Je présente mes excuses à la famille Alliance pour cette année désastreuse. Ils ne le méritent pas. Je m’excuse auprès de tout le monde de les avoir fait souffrir à la maison, aucun club ne mérite cela, sauf un aussi grand qu’Alianza. Nous savons que le pourcentage le plus élevé de culpabilité est pour nous », a-t-il mentionné dans Las Voces del Fútbol.

Arroé, qui en Ligue 1 a disputé 17 matchs et marqué quatre buts, a déclaré que «nous, footballeurs sur le terrain, échouons. On se laisse emporter par la peur de la descente et cela a fini par nous compliquer. La peur a mangé nos esprits et je ne vais pas nier qu’elle nous a battus ».

Tout au long de la saison avec Alliance de LimaIl y avait trois techniciens -Pablo Bengoechea, Mario Salas et Daniel Ahmed-. Cependant, l’extrême n’a pas voulu en parler et a assumé la responsabilité de l’équipe. «Le maillot ne gagne pas de matchs. Il y avait des joueurs avec beaucoup de qualité de football qui n’étaient pas à la hauteur de la tâche il y a des années. C’était une peur que nous ressentions. Je ne vais pas parler des techniciens », dit-il.

Le mea culpa a continué. «Je dois être respectueux envers quiconque me met un plat de nourriture à la maison, qu’il soit d’accord ou non avec les décisions prises. Nous n’avions pas la capacité d’absorber les idées et de les traduire sur le terrain », a-t-il déclaré.

Finalement, Joazhiño Arroé Il a ajouté que «ce que j’ai appris de cela, c’est que les géants tombent aussi, et c’est arrivé comme ça: nous l’avons fait tomber. On se laisse envahir par les peurs et on a cessé de faire confiance à toutes nos capacités ».

