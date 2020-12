Mis à jour le 12/04/2020 à 08:55

Alliance de Lima traverse une période difficile n’ayant pas obtenu le score nécessaire pour rester en première division; Cependant, les intimes ont présenté une réclamation au Fédération péruvienne de football en raison de certaines irrégularités dans Carlos Stein et attendons avec impatience la réponse pour savoir s’ils continueront dans le Ligue 1 la saison prochaine.

L’avenir de l’équipe bleue et blanche est incertain pour le moment, pour cette raison, le directeur sportif du club, José BellinaIl a admis que bien qu’il y ait des conversations avec certains joueurs qui réfléchissent aux renforts de la saison suivante, tout est au point mort en raison de la situation du club.

«Il y a eu des conversations avec certains footballeurs, toujours dans le cadre légal, des progrès avaient été réalisés, mais comme nous sommes dans une situation d’incertitude, tout est en stand-by. Nous attendons que cela commence à s’exécuter », a déclaré le responsable en conversation avec GOLPERU

«Si tout ne se passe pas comme on veut, on n’aura pas de réserve en Ligue 2. Mais on va chercher un moyen de retenir les talents, il y a un travail actif dans les différents tournois de jeunes. Nous trouverons un moyen de garder le projet pour les mineurs en Alliance de Lima“Il a continué.

Kattia Bohorquez sur les signatures d’Alianza ce 2020: “Il n’y avait pas assez de filtres”

Kattia Bohorquez a parlé des mauvaises décisions lors du choix des joueurs qui portaient le bleu et blanc cette saison et a précisé qu’à partir d’aujourd’hui, il y aura des changements lors de l’embauche de joueurs. Les filtres doivent être plus stricts.

«Quand je faisais référence au fait qu’il y a des joueurs qui ne devraient pas arriver, c’est parce qu’il n’y avait pas assez de filtres. Quand je cherche une personne, je la cherche pour avoir les rouleaux, pour être une bonne personne, pour ne pas être plongée dans le scandale. Certaines exigences en tant que club, nous voulons que la majorité de nos travailleurs et joueurs aient parce qu’ils sont la face visible du club », a-t-il déclaré à GOLPERU.

