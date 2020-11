Mis à jour le 28/11/2020 à 09:50

Dans quelques heures Alliance de Lima est joué avant Sport Huancayo bien plus de trois points. Et un mot faisant autorité pour parler du mauvais moment de l’équipe est Juan Jayo, qui a défendu le bleu et blanc et avec lequel il a remporté jusqu’à quatre titres nationaux: 1997, 2003, 2004 et 2006. Face à ce scénario, l’ex-flyer intime a parlé de la vraie option pour l’équipe d’aller en deuxième division pour la saison prochaine.

Et bien que les chiffres ne favorisent pas ceux dirigés par Daniel Ahmed, pour Juan Jayo il y a une équipe pour faire avancer la situation. «Je pense toujours qu’il y a une bonne équipe, nous devons finir de former un bon onze et ceux qui entrent s’entretuent pendant 90 minutes. C’est le jeu de leur vie, porter une chemise aussi grande que celle de Alliance on n’oublie jamais ça », a-t-il mentionné dans PBO Campeonísimo.

L’entraîneur actuel, à son tour, a indiqué que «la motivation doit toujours être, aujourd’hui plus que jamais, ils dépendent d’eux-mêmes, et je sens qu’ils vont renverser la situation, parce que je leur fais confiance; Je connais la qualité des joueurs qu’ils sont ».

Maintenant, si l’image est compliquée pour Alliance de Lima et l’équipe perd sa permanence en Ligue 1, a déclaré Jayo: «Il faut l’assumer avec noblesse et analyser tout ce qui a été fait cette année. Les grands clubs du monde entier sont tombés et ont de nouveau augmenté, il ne faut pas en avoir peur non plus. Nous ne voulons pas que cela se produise, mais si cela nous arrive à cause du football, nous devons être des petits hommes et l’assumer comme tel ».

L’ancien milieu de terrain a été surpris par la présence des Bleu et Blanc. Surtout à cause des recrutements effectués en début d’année. Cependant, les résultats n’ont pas été donnés (au niveau international, par exemple, ils n’ont ajouté qu’un point en Copa Libertadores).

«La situation est difficile, personne n’imaginait l’équipe qu’Alianza construisait. Nous attendions tous avec impatience une bonne année pour l’institution, tant au niveau national qu’international, mais les erreurs commises tout au long de l’année commencent à faire des ravages et c’est définitivement une situation très critique », a-t-il ajouté.

