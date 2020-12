Mis à jour le 12/11/2020 à 15:12

Il ne partage pas l’idée. Juan Reynoso Il a cessé d’être l’entraîneur de Puebla de México après une saison intéressante avec le casting de Liga MX. Malgré la distance, le stratège national s’est avéré être au courant de ce qui se passe dans le football péruvien, une compétition qui continue en suspens en raison des revendications de certaines équipes, comme Alianza Lima, qui cherchent à ce que la FPF sanctionne d’autres équipes et reste , de cette façon, dans League1.

“Il ne se peut pas qu’en 2020 nous nous battions encore pour voir si nous restons dans la catégorie ABC, la soulever générerait de l’incrédulité et même du sarcasme”, a déclaré le directeur technique sur le sujet qui est devenu une tendance ces derniers jours.

D’un autre côté, Juan Reynoso a reconnu que le niveau d’organisation et de concurrence qui existe entre la concurrence locale et l’Aztec a une différence marquée importante, ce qui signifie que beaucoup de travail doit être fait pour essayer d’égaler le niveau.

“Parfois, vous êtes dans le championnat péruvien, et oui, nous nous sommes améliorés, mais aujourd’hui que je dois regarder un match en Liga1 et en Liga MX sont à des heures et des années-lumière”, a ajouté le sélectionneur national en dialogue avec ‘Les voix de football’.

Juan Reynoso, 50 ans, a atteint la “ marge ” en 2019 et a ajouté 14 victoires, 8 nuls et 19 défaites. Récemment, l’entraîneur a été suspendu et sanctionné financièrement par la commission d’arbitrage pour avoir interrogé publiquement le VAR.

Avant son arrivée dans le pays aztèque, l’entraîneur national était au Real Garcilaso, pendant la saison 2019. Dans notre pays, il a deux titres, avec Universitario (2009) et Melgar (2015).

