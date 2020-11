Mis à jour le 28/11/2020 à 21:41

Alianza Lima a perdu contre Sport Huancayo et n’a pas réussi à échapper à la relégation, causant une douleur profonde à ses fans. La police nationale du Pérou s’est adressée à eux dans un appel à la tranquillité, après de violentes réactions devant le stade national.

«Nous exhortons les partisans du club Alianza Lima à rester calmes et à préserver l’ordre public. Beaucoup d’encouragements en cette période difficile. Nous sommes sûrs qu’ils reviendront bientôt et avec plus de force », lit-on dans le message publié par le PNP sur les réseaux sociaux.

Nous exhortons les adeptes de @ClubALoficial à rester calmes et à préserver l’ordre public. Beaucoup d’encouragements en cette période difficile. Nous sommes sûrs qu’ils reviendront bientôt et avec plus de force. 💪💙 pic.twitter.com/S4YjRtpMXn – Police nationale du Pérou (@PoliciaPeru) 29 novembre 2020

Alianza Lima a été condamnée à la relégation après avoir perdu 2-0 contre ‘Rojo Matador’ lors du neuvième et dernier jour de la phase 2 de la Ligue 1.

Quelques heures avant le match, des centaines de supporters se sont approchés des environs du stade national avec des banderoles pour encourager leur équipe et ont bloqué la circulation des véhicules dans la zone, tandis que la police tentait de rétablir l’ordre.

Cependant, après le résultat, les barristas ont réagi avec indignation et la police a renforcé la protection de l’équipe pour éviter un manque de contrôle dans les rues.