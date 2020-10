Mis à jour le 29/10/2020 à 13:35

Les perspectives empirent de plus en plus Deportivo Llacuabamba. La dette envers ses joueurs a fait des ravages sur l’équipe du Nord, la même qui a été sanctionnée pour ne pas avoir rempli ses obligations et voit, de plus en plus loin, la possibilité de rester dans la catégorie la plus élevée du football péruvien.

La Ligue 1 a partagé le tableau accumulé après avoir disputé la 20e journée de cette saison, au cours de laquelle on pouvait voir que Deportivo Llacuabamba Il n’avait pas les 14 points gagnés sur le terrain, mais en avait un de moins.

Avec cela, Atlético Grau, Sport Boys, Carlos Stein, Cantolao, Deportivo Municipal et même Alliance de Lima, ils pourront respirer un peu mieux, puisqu’ils sont également engagés sur la question du déclin après les résultats qu’ils ont récoltés tout au long de l’année.

Sortez la calculatrice! 🧮 Voici comment le tableau accumulé de # Liga1Movistar se déroule après 20 dates. #EncourageFromHome pic.twitter.com/w45ulIjxy2 – Ligue de football professionnel (@LigaFutProf) 29 octobre 2020

Ce que les petites lettres disent de la sanction à Llacuabamba

“Conformément à la Résolution n ° 0048-CCL-2020, un (1) point est déduit de Club sportif de Llacuabamba», Rappelle la Ligue 1 dans le tableau des positions qu’il partageait dans ses principaux réseaux sociaux.

Llacuabamba a été sanctionné par la soustraction d’un point. (Source: Ligue 1)

Le fond de Llacuabamba

Lors du dernier match de la phase 1, les joueurs de départ Llacuabamba ils sont restés sur le terrain de jeu pendant 30 secondes, pour protester contre les dettes du conseil.

Après cela, et pour le redémarrage de la phase 2, Deportivo Llacuabamba et Sport Boys se sont affrontés pour le premier jour de la phase 2 de la Ligue 1. La distance avait été raccourcie, mais maintenant elle a été de nouveau étirée en raison de ces violations du leadership nordique.

