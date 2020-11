Mis à jour le 21/11/2020 à 17:53

Alliance de Lima Il est tombé à nouveau en Ligue 1 (il a enregistré sa troisième défaite consécutive) et continue dans l’incertitude de rester ou non dans la catégorie la plus élevée du football péruvien. Cette fois, l’équipe victorienne a chuté contre les Sport Boys (2-0) et le résultat a laissé Leao Butron, qui n’a pas hésité à le montrer à la caméra.

«Il est très clair que cela fait partie de nous, les joueurs. Nous sommes ce que nous décidons sur le terrain de jeu, nous sommes ceux qui font des passes très faciles, nous sommes ceux qui ne décidons pas dans une pièce. Donc, je suis sûr que cela arrive pour nous », a-t-il déclaré. Leao Butron en dialogue avec GOLPERU.

«Ce qui se passe, c’est que nous sommes également dans une situation très compliquée que nous n’avons pas l’habitude de jouer et c’est difficile, mais il ne fait aucun doute que nous sommes les seuls responsables et nous sommes les seuls à pouvoir faire avancer les choses. Il n’y a aucune autre circonstance qui peut survenir à ce moment-là pour apaiser ces sentiments que nous avons », a insisté le joueur de 43 ans.

Leao ButronIl a également admis qu’il avait le sentiment que le groupe avait peur d’échouer. «Si on doit chier, on doit chier avec une très grosse huître et ne pas avoir peur de faire des erreurs, parce que c’est ce que je ressens, qu’on a peur. Si nous devons échouer, nous échouons. Il faut toujours mourir debout », a-t-il souligné.

Enfin, le «1» victorien a de nouveau souligné que les responsables de la situation délicate sont les footballeurs. «C’est nous et je suis sûr que nous aurons également toute la force de faire avancer les choses. C’est assez compliqué. Au moment où nous sommes entrés, nous devons être des hommes pour sortir de cette situation et de cette position inconfortable », a-t-il déclaré.

MOMENT DIFFICILE! Leao Butrón s’est exprimé après la défaite de @ClubALoficial avec @sportboys et a été ponctuel pour parler de la situation de son équipe et de la performance lors de la phase 2. # LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/StFaukEcVz – GOLPERU (@GOLPERUoficial) 21 novembre 2020

