Leao Butron est l’une des références qui Alliance de Lima avait ces dernières années. Pour cette raison, le gardien de but était plus que désolé pour la situation qui s’est terminée par la rétrogradation de l’équipe de ses amours, un facteur qui l’a obligé à quitter l’institution de la manière la moins intentionnelle.

«Je ne suis pas sorti par la porte que je voulais sortir. Cependant, personne ne supprime le dos. Je ne permettrai à personne, et encore moins à moi-même, de me saboter », a déclaré le gardien de but national en dialogue avec Soccer in America.

«Nous n’avons pas eu le courage de pouvoir mener à bien Alliance de Lima. Nous avons eu un bon boueux. Nous devions jouer en finale à chaque match. Je suppose que c’était par peur. Nous avions besoin d’un point. Nous sommes sortis pour gagner chaque match et nous ne savions pas pourquoi nous jouions. Nous n’avons pas affronté les matchs comme nous devrions les affronter. Il y avait beaucoup de pression et nous n’avions pas de paix. C’était l’enfer, c’était terrible et je suis vraiment désolé », a-t-il ajouté.

D’un autre côté, Leao Butron a pris le temps de parler du Fonds Bleu et Blanc, le principal accusé d’avoir provoqué l’une des pages les plus compliquées de l’histoire de la brigade intime ces dernières années.

«Le Fonds Bleu et Blanc fait partie de Alliance de Lima. Je ne dois défendre ni blâmer personne. Ils supposent qu’ils ont commis des erreurs. Fernando Farah est une personne transparente. Il l’aura été trois ou quatre fois et une fois qu’il est descendu au vestiaire et nous l’a dit, les gars, je vous fais confiance, mais il n’a jamais dit de faire ceci ou de faire cela », a ajouté le gardien.

Concernant la possibilité de continuer dans l’équipe et de l’aider à revenir en Première Division, le gardien national a fait part de sa volonté de continuer et d’aider son équipe en Ligue 2. “Bien sûr, et avec les conditions qui se présentent” , il a dit.

Malgré le mauvais temps qu’il a dû vivre, Leao Butron juge opportun d’annoncer qu’il était fier de défendre les Kakhol lavan et laissait ouverte la possibilité d’un retour prochain, soit en tant que personnel administratif, soit en tant que fan.

“Je ne regrette pas une fois d’avoir porté le T-shirt de Alliance de Lima. Excusez-moi car je ne pourrais pas vous donner ce que vous méritiez. Quand les gens iront à Matute, ils me verront là-bas. Quoi qu’il en soit, je le serai. Quand ce n’était pas mon tour de jouer j’allais au coin, entre nord et ouest, j’avais une vue spectaculaire. J’y serai bientôt », a-t-il conclu.

