Mis à jour le 30/11/2020 à 19:47

Luis Aguiar a regretté le déclin d’Alianza Lima et a répondu avec indignation à ceux qui l’accusaient d’avoir «abandonné le navire» pour avoir quitté le club en milieu de saison.

“Aguiar n’a abandonné aucun navire et a posé des questions au Fonds Bleu et Blanc, à l’administrateur, à ceux qui n’étaient pas des professionnels et qui ne se souciaient jamais de l’institution et qui étaient défendus par des ‘dirigeants’, des organes techniques, des gestionnaires, etc.”, a déclaré l’Uruguayen dans le début d’un téléchargement viscéral via Instagram.

Le ‘Canarien’ a assuré que “ce n’était pas facile” de rentrer dans son pays “tranquillement”, mais “il fallait s’occuper de collègues qui méritaient le respect”, élevant sa voix de protestation pendant “un an plein de mensonges envers le campus et les inadaptés gérer un club avec tant d’histoire ».

«Je suis parti parce que j’ai des principes, parce que j’ai une position que je ne tolère pas des gens qui manquent. J’ai attendu que quelqu’un vienne parler de mon départ et ils se sont tous tus.

«Cela me fait mal de voir qu’ils insultent Rinaldo (Cruzado), (Leao) Butrón, des joueurs qui jouent bien ou qui aiment beaucoup Alianza. Honnêtement, j’en avais marre d’entendre des mensonges et des conneries de la part de personnes au sein du club et aussi d’anciens joueurs et d’anciens entraîneurs », a-t-il ajouté.

“Il faudrait fermer un peu la bouche et arrêter d’être un tel clown pour bien paraître avec le hicha,” s’exclama Aguiar. “Alianza doit revenir bientôt et en attendant, vous devez être un homme et toujours donner des attaquants, car si vous n’aimez pas le club, vous n’avez qu’une seule option: aller au front!”