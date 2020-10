Mis à jour le 30/10/2020 à 16:01

Dans l’aperçu du duel entre Alliance Lima et sports municipaux on parlait beaucoup d’une possible sortie de Mario Salas de la direction technique de l’équipe bleue et blanche, au cas où il n’arriverait pas à ajouter les trois points avant l’équipe du conseil.

Malgré le fait que le duel contre l’équipe de Victor Rivera ait commencé de la meilleure des manières, depuis que Mora a ouvert le score à 39 minutes, tout s’est terminé un après-midi de plus pour être oublié. En seconde période, ils se sont laissés aller et ont fini par perdre par deux buts à un, ajoutant leur quatrième défaite consécutive au championnat péruvien. Ils ne sont plus qu’à deux points de la zone de relégation.

Après le coup de sifflet final, le ‘Commander’ a exclu pour l’instant la possibilité qu’il quitte le plongeur des intimes, du moins de son côté il n’a pas décidé cela.

«La pression et les résultats jouent contre nous. Nous sommes conscients de ce que nous jouons dans l’accumulation, nous le savons depuis quelques dates. Je ne vais pas quitter ma tête, je vais prendre ce moment. Pour ma part, je ne quitterai pas Alianza », a déclaré DT.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

Aux urgences: Alianza Lima a perdu 2-1 face aux municipales et ajoute cinq défaites consécutives en Ligue 1

Renzo Alfani a marqué le 1-1 dans le Alianza Lima vs. Deportivo Municipal pour la phase 2 de la Ligue 1

Regrette intime: la souffrance des joueurs d’Alianza Lima après la défaite contre Municipal [VIDEO]

Tableau de position LIVE: voici comment il se déplace lors de la deuxième date de la phase 2 de la Ligue 1

VIDÉO RECOMMANDÉE

La souffrance d’Alianza Lima après la défaite en Ligue 1. (Vidéo: GOLPERU)