Un peu plus d’un mois s’est écoulé depuis la baisse de Alliance de Lima (Il est tombé lors du dernier match contre Sport Huancayo), et la question continue de faire l’objet de commentaires. Mauro Gevgeozian, ancien attaquant de l’équipe victorienne et qui cette saison jouera à Carlos A. Mannucci, a déploré le présent du club Kakhol lavan.

«Au-delà du fait que je ne suis pas péruvien ou fan, mais que je l’aime, c’était dur. Je pense qu’ils pourraient le sauver, je pense qu’ils n’ont pas réagi à temps. Ils ont donné beaucoup de vie à Salas. Beaucoup de choses qu’ils n’ont pas faites, personne ne sait pourquoi. C’était une chose terrible. Pour moi, c’était très dur », a-t-il déclaré lors d’un dialogue avec La Sobremesa de Ovación.

En revanche, l’attaquant de 34 ans a fait part de son intention de revenir Alliance de Lima, bien que du côté du club il n’y ait eu aucune sorte de rapprochement. «J’attends qu’Alianza m’appelle depuis des années et ils ne m’appellent jamais. J’étais ravi d’Alianza », a-t-il indiqué.

Mauro Gevgeozian faisait partie de Alliance de Lima entre 2013 et 2015 et a participé aux participations à la Copa Libertadores et à la Copa Sudamericana pendant cette période. De même, le joueur a été l’une des figures à atteindre le titre de la Coupe Inca 2014.

À propos de son cadeau, maintenant dans le groupe Trujillo, Mauro Gevgeozian Il a mentionné: «Cinq équipes m’ont appelé et j’ai été séduit par Carlos A. Mannucci parce que je l’ai très bien vu l’année dernière. Le staff technique est uruguayen, je les connais et je connais l’idée du jeu qu’ils ont ».

