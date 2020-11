Mis à jour le 29/11/2020 à 18:38

Très peu sont les joueurs qui pourraient être sauvés de la “ liste noire ” et, s’il est nécessaire de mettre en évidence certaines apparitions cette saison en Alliance de Lima et a montré son amour pour le ‘bleu et blanc’, c’est-à-dire Miguel Cornejo. Le joueur de 20 ans a été l’un des premiers à parler après la relégation du club, mais a laissé un message fort à ses proches..

Le milieu de terrain “ grone ” est sorti avec la jambe en l’air pour sa famille et ses amis qui ont manifesté – pour lui – d’une mauvaise manière après ce qui s’est passé lors du match avec le Sport Huancayo et qui a signifié la perte de la catégorie.

«Ma famille, mes soi-disant amis, qui ont essayé de faire leurs blagues en sachant ce qu’Alianza signifie pour moi (Alianza est ma vie) sont morts pour moi, pour moi ils peuvent aller jusqu’au m …, je n’en ai pas besoin dans mon vie », a condamné le footballeur de 20 ans sur son compte Instagram.

Ce n’est pas le seul

Après plusieurs heures de silence et à la recherche des mots les plus appropriés – sûrement – les capitaines Leao Butrón et Rinaldo Cruzado ont publié une lettre aux fans du club sur leurs réseaux sociaux pour s’excuser du moment désastreux.

“Je ne veux pas échapper à ma responsabilité en tant que capitaine d’équipe, je sens que je n’étais pas au niveau qui devrait être pour porter ce maillot, mais je me sens aussi avec la tranquillité d’esprit de savoir que je ne m’évanouis jamais face aux difficultés et j’essaye, car tous les moyens, pour inverser cette situation, malheureusement notre famille de l’Alliance a dû vivre cette boisson amère », a déclaré Leao Butrón

«En même temps que je m’excuse auprès de mon club et de tous les fans, je me rends disponible, en espérant être l’un des milliers qui, dans ce moment d’obscurité, nous serons les ouvriers qui contribueront à l’effort de retour et de Le club Alianza Lima plus fort », a poursuivi le milieu de terrain de 36 ans.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER