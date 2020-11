Mis à jour le 20/11/2020 à 09:28

Après avoir donné une longue série de joies à tous les fans bleus et blancs, Pablo Bengoechea a fait un pas de côté en mars de cette année, en raison d’une série de mauvais résultats qui ont accompagné la première équipe de Alliance de Lima. C’est ainsi que, après le classique contre l’université, le club intime a annoncé la séparation de l’entraîneur.

Dans une récente interview avec “ Padre y Decano ”, le stratège uruguayen a parlé de son départ du club intime et de la raison qui l’a conduit à prendre cette décision. «Cette année, j’ai travaillé Alliance de Lima jusqu’en mars et je ne me sentais pas à l’aise. Je pensais que ma voix n’était pas entendue et c’est pourquoi j’ai fait un pas sur le côté. Je suis venu en Uruguay et toute la question de la pandémie a commencé, de nombreuses heures à discuter avec d’anciens coéquipiers, avec des footballeurs de Peñarol», A-t-il détaillé.

Dans le même ordre d’idées, le stratège uruguayen a évoqué les projets qu’il a avec Peñarol, une équipe dans laquelle il est très aimé à la fois des fans et du conseil d’administration du club et où il joue constamment pour prendre les rênes de la première équipe en tant que DT, cependant, il a clairement indiqué que pour l’instant il avait d’autres objectifs.

«De vrais projets, du parrainage à l’embauche de coachs. Je dis toujours stop Peñarol Je serai toujours à votre service sauf si je travaille dans un autre endroit où j’ai donné ma parole, je suis disponible pour tout ce que Peñarol juge approprié, tant que nous bavardons, ils me disent ce qu’ils veulent de moi et ce que je pense est respecté », il a pointé.

Il est à noter qu’actuellement Alliance de Lima il se trouve aux derniers endroits du tableau des positions cumulées et risque de descendre. Les intimes doivent commencer à en ajouter trois s’ils veulent maintenir la catégorie dans les trois prochains matchs en attente de la phase 2.

L’équipe qui dirige Daniel ahmed affrontera les Sport Boys ce samedi à partir de 15h30 au stade Iván Elías Moreno pour la 7e journée du Groupe B, où les Bleues et les Blancs sont à la dernière place, avec 4 points gagnés à ce jour, sur 18 possibles.

