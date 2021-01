La grandeur de Alliance de Lima Il continue d’être démontré maintenant que le club est descendu en deuxième division et c’est que ces dernières semaines, des dizaines de joueurs ont manifesté leur intérêt à porter le maillot bleu et blanc cette saison, dans le but de faire avancer le club et de revenir en Ligue 1. le plus vite possible.

Suite à l’annonce de Carlos Bustos En tant qu’entraîneur de l’équipe de La Victoria, trois noms d’anciens joueurs de Alliance de Lima que cette saison, ils reviendraient dans l’équipe Kakhol lavan: José Carlos Fernández, Salomón Libman et Pablo Míguez. Apparemment, les négociations avec les trois sont assez avancées et seuls quelques détails restent à affiner.

Avec Depor, le milieu de terrain Pablo Míguez Il a avoué avoir eu des conversations avec les dirigeants intimes et qu’il espère que tout sera bientôt terminé pour qu’il puisse à nouveau tamponner sa signature sur l’équipe de La Victoria.

«Les fans m’écrivent depuis cinq ans pour revenir et m’apporter leur plein soutien. Maintenant que la direction m’a contacté il y a quelques semaines et je suis très heureux. J’espère l’appel du club, car ils attendaient d’embaucher le DT et de résoudre certains problèmes internes », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Melgar de Arequipa.

Dans le même esprit, le joueur a montré sa forte motivation à jouer dans l’équipe que dirige désormais Carlos Bustos. «L’appel et la proposition manquent, rien de plus. Le désir de revenir n’est pas nécessaire. J’ai toujours joué en première division, mais pour Alianza, vous jouez en deuxième division, vous êtes promu et vous gagnez tout ce que vous jouez », a conclu l’Uruguayen, à propos de son désir de remettre le bleu et le blanc.

Carlos Bustos sur la situation de Beto da Silva

Alliance de Lima Il renouvellera une grande partie de son effectif pour cette saison 2021, après avoir été relégué en Ligue 2. Des joueurs comme Carlos Ascues, Joazinho Arroé et Alexi Gómez ont déjà annoncé leur départ de l’institution et dans les prochaines heures le départ de quelques autres pourrait être confirmé.

Beto da Silva, arrivé début 2020 des Tigres de México, serait le prochain à changer d’équipe, selon des rumeurs. Carlos Bustos, nouvel entraîneur des Victoriens, s’est entretenu avec RPP et a évoqué la situation de l’attaquant.

«Beto da Silva est un joueur important qui doit finir de résoudre sa situation avec le club. Il a un contrat mais je comprends qu’il négocie avec le club », a expliqué Bustos.

