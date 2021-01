Ces derniers jours, un grand nombre de CV de coachs sont apparus dans les bureaux de La Victoria. Cependant, l’un des noms qui a le plus retenu l’attention a été Pablo Zegarra, qui n’a pas hésité à parler de ce défi, de ce que le club bleu et blanc a vécu dans la saison 2020 et même du sujet de la discipline. Pour l’instant, le “ professeur ” a clairement indiqué qu’il y avait un contact: «Je suis en Espagne, mais la personne qui voit mes affaires au Pérou m’a parlé d’une possibilité de diriger Alliance de Lima“.

Pablo ZegarraBien sûr, il n’a pas hésité à parler de ce que cela représenterait de porter le Alliance de Lima. «Les mots ne peuvent suffire pour savoir ce que signifie Alianza dans le football péruvien. Je pense que tout entraîneur va être séduit par l’idée de diriger une grande équipe comme Alianza et d’avoir pour seul objectif de la mettre en Première Division », a-t-il déclaré à la radio Ovación.

Par rapport à ce que l’équipe a vécu la saison précédente – elle n’a levé la tête ni avec Pablo Bengoechea, ni avec Mario Salas, ni avec Daniel Ahmed – cela a été indiqué par le DT: Alliance de Lima Il n’a jamais pu se remettre sur les rails, après ce qui s’est passé en Copa Libertadores. Il est parfois difficile pour les clubs péruviens de doubler la compétition et il leur est difficile de se réengager rapidement dans le tournoi local ».

Zegarra, à son tour, a indiqué que «ce n’était pas une situation normale. Je pense qu’Alianza avait une équipe pour éviter d’atteindre cette situation, même les visages des joueurs eux-mêmes montraient qu’ils ne passaient pas un bon moment ».

Sur la question de la discipline, voici ce que le stratège a dit: «C’est quelque chose qui ne peut être manqué car plus tard, il devient difficile de renverser la vapeur. Avec la discipline, il n’y a pas de concessions et des mesures radicales doivent être prises, quel que soit leur impact sur le groupe ».

En revanche, tout indique que Patricio Rubio et Carlos Beltrán ne continueront pas à Matute pour cette saison. Avec le premier, malgré le fait qu’il avait encore un contrat, aucun accord financier n’a été conclu. En ce qui concerne le défenseur central, il a la possibilité d’aller à Ayacucho FC. Et les signatures? Le club a annoncé les arrivées d’Edhu Oliva et de Yordi Vilchez.

