Alianza Lima a cédé une nouvelle égalité, cette fois, avec le Deportivo Llacuabamba. Patrick Rubio Il a été l’un des auteurs des buts pour les Bleu et Blanc et a pris le temps de faire une autocritique après le résultat obtenu à Villa El Salvador.

«Il faut être plus raffiné, concentré et ne pas se détendre. Ils marquent un but, ils commencent à vous faire pression et les fantômes arrivent. Vous devez essayer de tenir le score et continuer à vous battre. Cela nous fait mal parce que nous avons joué un très bon match. Nous avons eu quelques occasions de le liquider, mais nous ne l’avons pas mis. Il reste cinq finales pour faire avancer cet avant », a déclaré le joueur après la fin du match.

D’un autre côté, Patrick Rubio a souligné la présence de Daniel Ahmed dans Alliance de Lima, considérant qu’il a été essentiel de corriger certaines erreurs commises par le casting avec Mario Salas, bien qu’il ait encore quelques détails à affiner à l’avenir.

«C’est un bon entraîneur. Nous nous sommes un peu améliorés au sujet de la concentration. Il faut affiner dans les prochains jours car une autre finale approche. Le but me donne confiance en tant qu’attaquant, mais triste pour le résultat », a-t-il ajouté.

Alliance Lima c. Llacuabamba: la chronique du match

Deportivo Llacuabamba surpris à la fin et a fini par égaler (2-2) à Alliance de Lima au stade Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Le visage des joueurs intimes a tout dit: désenchantés, frustrés et inquiets car l’équipe ne finit pas de cailler, et de pouvoir entrer en confiance pour décrocher une séquence de victoires dans cette phase 2.

Le duel s’est déroulé en deux étapes: une en faveur de Daniel Ahmed et une autre pour «Chochera» Castillo. À peine 15 minutes de jeu, Patricio Rubio a porté le score à 1-0 pour le bleu et le blanc, de sorte qu’à 39 ′, Kluiverth Aguilar semble condamner le duel avec son deuxième score de sa carrière.

Avec un grand Alex Valera, qui aura sûrement plus d’une équipe de Ligue 1 intéressée par lui, Llacuabamba a puisé la force de la faiblesse pour surmonter la situation dans les 45 premières minutes. D’abord avec un Le but de Valera À 63 ′ de sorte que plus tard, Kevin Santamaría a mis le 2-2 à la fin du match, ce qui a laissé toute l’équipe sous le choc après le match nul.

