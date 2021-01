Au fil du temps, Reimond Manco n’a pas hésité à montrer son gonflement par Alliance de Lima, un club qu’il a dû défendre dans le passé, lors des saisons 2007, 2008, 2015 et 2016. Maintenant que l’équipe Kakhol lavan jouera en deuxième division, le footballeur a montré sa frustration et a évoqué la performance des joueurs qui portaient le maillot intime l’année dernière.

«C’était très triste, car les joueurs que nous étions quand Alliance Ce n’est pas ce que c’est maintenant, je veux dire économiquement ou en termes d’infrastructure, parfois on nous devait un deux mois, il fallait attendre que la billetterie soit payée. Cependant, tous les joueurs avaient une identité, ils avaient tous quelque chose en rapport avec l’Alliance et ils sont sortis pour tuer. Maintenant, ils paient un bon salaire, ils sont payés quotidiennement et ils ont tout. Lorsque vous avez cela et que vous portez les couleurs Alianza, c’est une énorme responsabilité. Je pense qu’ils se sont laissés faire et quand ils ont voulu réagir, ce n’était pas suffisant », a déclaré le footballeur de ‘DirecTV Sports’.

Dans la même ligne, Reimond Manco Il a évoqué les travaux de la directive concernant l’embauche de techniciens et a assuré que si d’autres décisions avaient été prises, Alliance de Lima Je ne serais pas dans la deuxième division aujourd’hui. «Je ne sais pas pourquoi les ‘Chicho’ ‘Salas et Jaime Duarte n’ont pas attrapé l’équipe. Je ne comprends pas pourquoi ils ne leur ont pas donné l’équipement. Je peux vous assurer que s’ils les avaient frappés, rien de tout cela ne serait arrivé », a-t-il déclaré.

Il faut préciser que Reimond Manco Il a été officialisé il y a quelques jours en tant que tout nouveau renfort de l’Alianza Universidad de Huánuco, après avoir porté le maillot Atlético Grau et Deportivo Binacional la saison dernière.

En conversation avec Depor, le technicien Alianza Universidad, Ronny Revollar, a montré la confiance que le club accorde à l’ancien joueur d’Alianza Lima, malgré son passé lié à une indiscipline constante.

“J’ai demandé Reimond, c’est un crack, en termes de football c’est un joueur qui fait une différence dans les équipes dans lesquelles il est allé, donc nous, à cause du style de jeu que l’on pratique, à cause du système que j’utilise et à cause de la façon dont j’aime le bon football, Je suis convaincu qu’il va nous donner ce quota différent que chaque équipe veut avoir et aujourd’hui nous avons la chance de l’avoir dans l’équipe », a déclaré le stratège.

