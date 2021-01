Préparez votre arrivée à La Victoria. Ce mercredi, Alliance de Lima officialisé l’arrivée de Edhu Oliva via leurs réseaux sociaux. Le milieu de terrain qui était membre de l’Université de San Martín la saison dernière a été accueilli par le club via Twitter et il n’a pas fallu longtemps aux fans intimes pour se faire remarquer pour souhaiter au footballeur le meilleur du succès.

Après une saison régulière dans le Université de San Martin, le milieu de terrain de 24 ans, a attiré l’attention du conseil d’administration intime et c’est aujourd’hui la deuxième signature de l’équipe de La Victoria, en faveur du retour de l’institution en Ligue 1.

«Bienvenue dans l’équipe du village, Edhu Oliva! Ensemble pour le but! », A écrit Alianza Lima dans sa déclaration officielle.

Edhu Oliva Il a disputé 25 matchs avec le maillot des Saints au cours de la saison 2020, accumulant un total de 1683 minutes sur le terrain, temps au cours duquel il a réussi à marquer trois buts à son actif. Le footballeur a joué trois saisons à San Martín et faisait auparavant partie de la première équipe du Sporting Cristal, où il a été formé dans les divisions mineures de l’institution.

L’officialisation d’Edhu Oliva dans les réseaux sociaux d’Alianza. (Photo: Alianza Lima)

Yordi Vilchez est aussi un bleu et blanc

Après plusieurs semaines d’attente, Alliance de Lima a annoncé la signature du défenseur central Jordi Vilchez, un joueur de 25 ans qui a joué pour le Cusco FC la saison dernière, étant le premier renfort des Bleu et Blanc, pour une saison dans laquelle ils n’ont toujours pas d’entraîneur.

«Bienvenue dans l’équipe du village, Yordi Vilchez! Beaucoup de succès cette année dans votre nouvelle maison », a écrit le tableau bleu et blanc dans la publication qu’il a réalisée sur les réseaux sociaux, comme il l’a fait plus tard avec Edhu Oliva.

Le footballeur a disputé huit matchs tout au long de 2020 avec le maillot du Cusco FC, accumulant un total de 597 minutes sur le terrain, temps au cours duquel il a réussi à marquer un but pour son équipe et où il se remet maintenant d’une blessure au ligaments. Auparavant, le footballeur avait défendu les maillots du Deportivo Municipal et de Juan Aurich.

