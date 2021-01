Les buts sont revenus. Roberto Ovelar sera le nouvel avant de Sports municipaux en vue de cette saison de Ligue 1. L’ancien joueur de Alliance de Lima Il arrive dans le pays avec un énorme défi, bien que sa qualité sur le terrain de jeu appuie sa capacité à y parvenir.

Le ‘Búfalo’ est conscient que le football péruvien l’a toujours traité de la bonne manière, il n’a donc à aucun moment hésité lorsqu’il a appris l’intérêt de l’équipe du maire pour avoir ses services, voyageant dans la capitale péruvienne avec toute la famille pour entreprendre le nouveau défi.

La mémoire qui Roberto Ovelar laissé à l’intérieur Alliance de Lima, Juan Aurich et l’Universidad San Martín s’engagent à donner le meilleur de lui-même à chaque match. Par conséquent, il arrive avec un énorme sac à dos, bien qu’il soit confiant de répéter ses bonnes performances, cette fois, avec le ‘Strip’.

«J’ai la responsabilité de marquer des buts. J’espère pouvoir atteindre de nombreux objectifs, être une référence pour mes collègues et réaliser des choses importantes avec Sports municipaux. J’ai toujours de la pression là où je vais parce que quand tu as un nom gagné dans une ligue, tu es aux yeux de tout le monde. Je ne peux rien réaliser seul, mais avec mes coéquipiers et mon staff, je pourrais être l’un des temps forts du tournoi et être en mesure de me démarquer ensemble », a déclaré le joueur en dialogue avec Depor.

Avec un passé récent à Once Caldas de Colombia, Roberto Ovelar cherchera à capter toute son expérience au profit de Sports municipaux, jeté avec qui il espère accomplir de grandes choses.

«Il y a longtemps, nous cherchions à venir au Pérou avec ma famille. Je suis content de la compagnie de ma femme et de mes filles dans un pays où j’ai si bien réussi dans le football et ils vous aiment. J’arrive à un bon moment de ma carrière. J’espère que dans cette nouvelle opportunité je réussis bien et que nous pourrons prendre de la hauteur Sports municipaux“A déclaré le joueur expérimenté.

Concernant la mission qu’aura l’attaquant dans l’équipe du conseil, il est clair que ce sera de contribuer autant qu’il le pourra contre l’objectif de l’adversaire, la même chose qui pourrait rapprocher ceux de la commune de l’objectif fixé pour cette 2021. “L’objectif est se qualifier pour une coupe internationale. Pour cela, il faut très bien se préparer », a-t-il ajouté.

La surprise de la descente d’Alianza Lima

Ce n’est pas un secret la grande affection qui Roberto Ovelar ressentir pour Alliance de Lima. L’attaquant paraguayen s’est montré très désolé pour la situation actuelle dans laquelle vivent les intimes, un club avec lequel il est toujours lié, et en a profité pour lui exprimer ses meilleurs voeux et un retour rapide en Ligue 1.

“Quand ils m’ont dit que Alliance de Lima descendu, cela m’a suscité beaucoup de curiosité de savoir ce qui s’est réellement passé pour qu’ils soient dans cette situation. Ils doivent beaucoup se battre maintenant, trouver le meilleur moyen de sortir de cet endroit et être là où ils doivent être. La seule chose que je peux dire, c’est qu’ils en sortiront plus forts et avec une autre identité. J’espère pouvoir être bientôt en première division car ils méritent d’être toujours là », a conclu le« Búfalo ».

