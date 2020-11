Mis à jour le 11/05/2020 à 09:00

Il se sent comme un fan de plus. Rubert Quijada est venu cette année pour renforcer Alliance de Lima Et, malgré le fait que les résultats de l’équipe tout au long de l’année n’ont pas été les meilleurs au niveau national et international, le footballeur a ressenti l’affection de tous les fans, qui se souviennent constamment que l’institution de La Victoria est l’une des le plus grand de notre pays.

“Je suis arrivé et je ne savais pas quelle était sa taille Alliance de Lima ou comment les humains sont. De l’aéroport, vous ressentez déjà la chaleur du ventilateur. Vous descendez la rue et même les gens les plus humbles vous disent: «Up Alianza! C’est l’équipe du peuple », a déclaré le défenseur central de Kakhol lavan dans un entretien avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Le joueur, de nationalité vénézuélienne, a adoré l’équipe de La Victoria et espère qu’avec sa participation de jour en jour, ses compatriotes partageront également l’amour pour le même maillot, contribuant ainsi à l’union des deux pays.

«Je veux que les Vénézuéliens se sentent Alliance de Lima. Bien que s’ils aiment un autre club, pas de problème. Je veux que nous nous intégrions parce que nous sommes une famille et que nous devons déjà briser les stéréotypes. Fini la xénophobie », a déclaré le défenseur de 31 ans.

Il est à noter que jusqu’à présent cette saison, Rubert Quijada a disputé 17 matches avec le maillot Alianza Lima en Ligue 1, cumulant un total de 1440 minutes sur le terrain. De tous les duels disputés, le footballeur en a commencé 16 et n’a été remplaçant qu’une seule fois.

Steven Rivadeneyra a évoqué le départ de Mario Salas

Il y a quelques jours, l’étape de Mario Salas dans Alliance de Lima sans douleur ni gloire. Le tableau Kakhol lavan a pris la décision de ne pas continuer à compter sur lui, après la série de mauvais résultats qu’il a ajoutés au commandement de l’équipe. Après avoir recherché de nouvelles options, Daniel Ahmed a été choisi et il aura maintenant le défi difficile de sortir l’équipe du mauvais moment qu’elle vit en Ligue 1.

Steven Rivadeneyra, un gardien de but qui n’a pas eu beaucoup de minutes avec le ‘Comandante’ à Alianza Lima, s’est entretenu avec «Les voix du football» et analysé ce qui est arrivé à l’équipe ces derniers temps sous le commandement de l’entraîneur chilien.

“La relation avec Pièces parce que nous ne comprenions pas son style de jeu, il ne savait pas comment nous rejoindre. Je ne sais pas si nous aurions fait une descente, mais aujourd’hui la priorité est de l’éviter », a ajouté l’ancien joueur municipal à la situation à La Victoria.

