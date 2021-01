Ils veulent du sang bleu et blanc. Après l’objectif de continuer dans la Ligue 1, Alliance de Lima il devra se battre en deuxième division. En vue de passer une bonne saison, Carlos Bustos, qui a déjà été officialisé en tant que nouvel entraîneur intime, est déjà à la recherche des meilleurs renforts pour atteindre l’objectif.

À La Victoria, les noms des joueurs qui portaient le maillot bleu et blanc dans le passé pour se battre pour une promotion commencent à sonner fort, comme il l’a appris. Depor. Le stratège argentin serait intéressé par la signature du gardien de but Solomon Libman, le volant Pablo Míguez et l’avant José Carlos Fernandez. Des footballeurs ayant une expérience dans la sphère locale et qui, en plus, savent déjà ce que c’est que de représenter l’institution.

Il faut préciser que José Carlos Fernandez a un contrat en cours avec Carlos A. Mannucci; tandis que Solomon Libman renouvelé sa relation contractuelle avec UTC de Cajamarca. De telle manière qu’ils devraient se dissocier de leurs équipes respectives ou céder un prêt à l’équipe Kakhol lavan. En revanche, Pablo Míguez est sans équipe, après avoir mis fin à son contrat à Melgar.

Parmi les trois footballeurs susmentionnés, Pablo Míguez était le joueur qui a passé le moins de temps à La Victoria, puisqu’il portait le maillot de 2014 à 2015. Salomón Libman, pour sa part, l’a fait de 2008 à 2012 et José Carlos Fernández de 2009 à 2012.

Carlos Bustos sur la situation de Beto da Silva

Alliance de Lima Il renouvellera une grande partie de son effectif pour cette saison 2021, après avoir été relégué en Ligue 2. Des joueurs comme Carlos Ascues, Joazinho Arroé et Alexi Gómez ont déjà annoncé leur départ de l’institution et dans les prochaines heures le départ de quelques autres pourrait être confirmé.

Beto da Silva, arrivé début 2020 des Tigres de México, serait le prochain à changer d’équipe, selon des rumeurs. Carlos Bustos, nouvel entraîneur des Victoriens, s’est entretenu avec RPP et a évoqué la situation de l’attaquant.

«Beto da Silva est un joueur important qui doit finir de résoudre sa situation avec le club. Il a un contrat mais je comprends qu’il négocie avec le club », a expliqué Bustos.

