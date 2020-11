Mis à jour le 28/11/2020 à 11:26

À partir de 15h30 Alliance de Lima joueront l’un des matchs les plus importants de ces dernières années alors qu’ils joueront leur permanence en première division. Les intimes affronteront Sport Huancayo et ils feront tout leur possible pour garder les trois points en jeu, avec lesquels ils assurent les unités nécessaires pour ne dépendre d’aucun autre résultat.

Le club bleu et blanc a publié une vidéo vendredi soir où une série de référents du club ont adressé leurs meilleurs vœux à la première équipe qu’ils dirigent actuellement. Daniel ahmed. Cependant, avec les heures, plus de caractères se sont ajoutés au message.

Ainsi, quelques heures après le choc, l’ancien joueur intime, Walter Ibañez, a partagé un texte émotionnel dédié au club bleu et blanc via Instagram. «Aujourd’hui, c’est avec le cœur. Tout le support et les meilleures vibrations pour vos joueurs et votre commande technique. United sort de ça, Arriba Alianza, bon sang », a écrit l’Uruguayen.

Un autre des ex-footballeurs intimes qui ont parlé à travers les réseaux était Rodrigo Perez, qui a écrit sur son compte Twitter: «De cela, nous en sortons tous, une alliance. Nous sommes avec vous”.

Comment Alianza Lima est-elle enregistrée à la dernière date?

Dans Alliance de Lima Ils savent qu’une victoire dans le prochain match suffira à tourner la page, mais ils sont aussi conscients que puisque c’est la dernière date, le jeu se jouera au bord de l’arrêt cardiaque pour leurs fans, qui n’ont pas l’habitude de les voir dans cette situation .

Pour rester dans la première division, Alliance de Lima Cela dépend de lui-même, mais il a des options s’il ne gagne pas le match contre le Sport Huancayo. Ce sont les résultats qu’attend Alianza Lima pour ne pas perdre la catégorie. Premier; vaincre le «Matador rouge». Maintenant, s’il est égal, espérons que Stein et Grau n’ajoutent pas à trois. Et dans le scénario le plus complexe (perdre), Stein trébuche également et Grau n’enregistre pas de victoire.

Comment la perte est-elle définie s’il y a égalité de points?

