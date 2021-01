À San Juan de Bigote, dans le district de Morropón (Piura), un enfant agité a joué avec les «jambes» de son quartier après l’école pour découvrir qui était le meilleur sur le terrain. Après une heure et demie de “ pichangas ”, un plongeon dans la rivière l’a aidé à se rafraîchir de la chaleur intense du nord, puis à rentrer chez lui et ainsi terminer sa journée entouré de ses parents et grands-parents, avec lesquels il allait parler de sa plus grande passion. : le football.

C’était l’enfance de Yordi Vílchez, la nouvelle attraction de Alliance de Lima. Sa signature n’était pas seulement basée sur son expérience de la Coupe du Pérou, un tournoi auquel il a commencé à participer à l’âge de 14 ans dans des équipes telles que le Defender Moustache et Caimanes ou sur son passage en Première Division, pour jouer la Copa Libertadores et Sudamericana. , mais aussi en raison d’une série d’exigences technico-tactiques, physiques et personnelles dans le club, y compris son historique de blessures dans sa carrière, pour avoir le OK pour rejoindre La Victoria.

Sa formation de défense lui a été donnée par le professeur Jose Ramirez Cubas, qui l’a décrit comme un défenseur afin qu’il continue de grandir jusqu’à ce qu’il joue dans Juan Aurich. À Chiclayo, à des centaines de kilomètres de sa Piura natale, sa carrière a décollé et aujourd’hui il est l’un des renforts les plus importants que le cadre victorien a ajouté, une institution avec laquelle il garde un lien plus intime, depuis son grand-père maternel, puisque Jordi a souvenir, «je l’ai toujours vu avec son maillot bleu et blanc».

Yordi Vilchez est le nouveau joueur d’Alianza Lima. (Photo: Alianza Lima)

Tout a commencé comme jouer

Yordi Vílchez Ce n’était pas un garçon tranquille dans l’enfance comme l’adolescence: il aimait rendre visite à ses grands-parents et ensuite s’évader pour jouer au football avec ses amis du quartier. «Je quittais l’école et j’allais déjeuner avec mes grands-parents paternels. Ensuite, j’allais chez mes grands-parents maternels avec mes frères pour jouer. Vers 5 heures de l’après-midi, nous nous retrouvions avec tous les garçons du quartier, comme 15 garçons, pour aller sur un terrain de sport puis aller dans la rivière », raconte le nouveau défenseur intime, avec émotion se rappelant comment il a commencé à aimer ce sport.

Bien qu’il ait pu faire nier ses grands-mères, en venant dans la maison à moitié boueuse à ce moment-là, ses grands-parents Santos Vílchez et Segundo Cienfuegos l’ont encouragé à suivre ses rêves, bien qu’ils n’aient jamais imaginé que ces “ pichangas ” seraient le début d’une carrière. cela les amènerait à être dans le club dont Don Cienfuegos est jusqu’à présent fan.

Pour votre adolescence, Yordi Il portait les couleurs de son équipe de district, le Moustache Defender, avec qui il a fait ses débuts en Coupe du Pérou à 14 ans, ce qui a été le début de nombreux matchs. «Quand je jouais avec ma famille dans ma ville, avec ma mère et mes tantes qui me faisaient bar. Pendant que je progressais, ce n’était plus dans ma ville, mais dans les villes, avec des stades pleins, pour me mesurer à des joueurs avec plus d’expérience et de friction », se souvient-il avec une certaine nostalgie, maintenant qu’il est fréquemment sollicité pour raconter ses impressions de porter le t-shirt bleu et blanc.

Yordi Vílchez a commencé sa carrière de footballeur dans sa ville natale de San Juan de Bigote (Piura). (Photo: Instagram)

Défense d’un rêve

Yordi il se considérait comme le meilleur sur le terrain, bien que sa décision d’être défenseur ne soit pas le résultat d’une anecdote comme celle de nombreux footballeurs au Pérou et à l’étranger. «À l’école, j’ai joué en ‘9’ ou ‘6’ et j’ai pris beaucoup de notes, mais ils ont aussi marqué sur nous et ont dit ‘Je ne veux pas que des buts soient marqués’. De là, j’ai commencé à jouer la défense ».

Professeur Ramirez Cubas Il a vu les conditions quand il portait le maillot Defensor Moustache, alors il l’a amené à être central à l’Atlético Grau puis à Caimanes de Puerto Eten. Bien qu’il ait un bel avenir dans la Coupe du Pérou, c’est son oncle qui l’a encouragé à se rendre en Première Division à 18 ans. Il n’y avait pas d’autre moyen, pas moyen, il devait arriver à se consolider en tant qu’athlète.

«Mon oncle, Juan Zurita, m’a guidé et a essayé de me conseiller pour que je ne ressente pas cette pression tout d’un coup, avant que quelque chose de nouveau ne m’arrive. Cela m’a beaucoup aidé à mes débuts. C’est lui qui m’a dit que je devais faire mes débuts à 18 ans ou être dans une équipe professionnelle à cet âge, sinon je devrais trouver une autre voie », a-t-il déclaré. Yordi, qui a avoué avoir laissé de côté les offres de la Copa Pérou de se battre pour un poste dans le Décentralisé.

Jordi Vílchez lorsqu’il portait le maillot Juan Aurich, sa première équipe en première division. (Photo: Instagram)

Un amour caché

Avec son arrivée à Juan Aurich, Jordi Vílchez Il a commencé à démontrer ses qualités dans un environnement plus complexe mais bénéfique. Chaque match l’a amené à se rapprocher de plus en plus de la gloire, atteignant ses débuts en Copa Libertadores à 20 ans avec le «Cyclone». Cependant, malgré ces joies, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas arrêter de faire: être attentif aux résultats de Alliance de Lima.

«Chaque année, mon ‘père’ Segundo m’appelait toujours après les matches d’Alianza, car il savait que je les regardais. Quand il a perdu, il ne m’a pas appelé, mais je l’ai appelé. «Qu’est-ce que tu vas faire, alors, cholo. C’est le football. Quand tu seras là, ça va être autre chose », m’a-t-il dit en plaisantant et au final, Dieu merci, l’occasion s’est donnée», admet le défenseur, qui sait désormais que le rêve de son grand-père et son rêve sont devenus réalité.

Il n’est donc pas surprenant que le premier à appeler pour annoncer la nouvelle soit son grand-père Segundo. «Après que mon représentant m’ait donné la nouvelle, j’ai appelé mon grand-père. Je lui dis: “Papa, Alianza a fait une proposition pour que je signe pour eux” et il dit “Allez … La ferme, mec”. Lorsqu’il a réalisé que c’était vrai, il m’a souhaité le meilleur et qu’il espère que je reste là-bas. Lui et moi étions toujours excités », dit-il. Yordi avec joie, sachant qu’ils atteignaient leurs objectifs.

But de Yordi Vílchez avec le maillot du Cusco FC dans le duel contre Audax Italiano, pour la Coupe d’Amérique du Sud. (Vidéo: DirecTv)

Pertes

La nouvelle de sa signature a été célébrée par la famille, par des amis du quartier et aussi par les amis de Yordi. Cependant, il y avait ceux qui n’ont pas pu connaître le début de cette nouvelle aventure. L’un de ses fans les plus aimés, son grand-père paternel Santos Vílchez ne pouvait pas voir l’annonce de son petit-fils, le premier joueur professionnel du district, comme le dernier ajout à Alliance de Lima.

«En 2020, j’ai perdu mon grand-père, celui avec qui j’ai grandi et que j’adorais beaucoup. C’était le coup le plus violent que je pouvais avoir, encore plus que ma blessure. J’ai beaucoup admiré mon grand-père pour son caractère, même s’il était une personne sérieuse qui n’a jamais eu de problèmes avec personne dans ma ville, il a toujours été un gentleman. »La perte de son grand-père a été aggravée par la perte de près de quatre mois dans son carrière, en raison du fait qu’il a dû être opéré pour une déchirure du ligament interne. Cela l’a incité à continuer à se battre pour ses rêves et à se préparer à son match revanche, dans lequel il portera désormais les couleurs de l’équipe de ses amours en quête de gloire.

