Alliance de Lima Oui Cesar Vallejo des visages sont visibles dans le stade Iván Elías Moreno pour la cinquième journée de la phase 2 de la Ligue 1. Les intimes ont besoin des points en jeu, cependant, une erreur d’Oslimg Mora a provoqué un déséquilibre du score en faveur de l’équipe. «peota».

Les minutes précédentes avaient été un volcan d’émotions, après le but inscrit par Yorley Mena à la 25e minute et le but de Patricio Rubio qui arrivait à peine 2 minutes plus tard. L’équipe dirigée par Chemo del Solar a continué d’attaquer, c’est ainsi qu’Oslimg Mora a tenté de dégager le ballon mais l’a envoyé directement vers son but.

Alianza Lima vient au match contre Cesar Vallejo après avoir fait match nul 2-2 contre le Deportivo Llacuabamba. Les intimes gagnaient le match 2-0, cependant, l’équipe minière est devenue forte dans l’offensive menée par Alex Valera et a ainsi obtenu une égalité serrée.

«Nous avons eu une excellente première mi-temps. Le rival a également fait des mérites pour faire un bon match. Nous nous concentrons sur l’accumulation, mais aussi sur ce qui se passe dans le groupe. Je sens que nous sommes une équipe qui s’est améliorée », a déclaré le stratège de Kakhol lavan Daniel Ahmed après le tirage au sort.

En revanche, César Vallejo ne cesse d’ajouter, soit 1 ou 3 unités par partie. Dans leur dernier défi, l’équipe «poète» a fait match nul 1-1 contre l’Ayacucho FC, avec un but de Yorley Mena après 45 minutes de jeu.

