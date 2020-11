Mis à jour le 15/11/2020 à 16:47

Alliance de Lima contre. Cusco FC LIVE | LIVE | GRATUIT | Ils se retrouvent lundi dans un match intense pour la sixième journée de Phase 2 de Ligue 1. Ceux menés par Daniel Ahmed chercheront à se remettre de la défaite que le match leur a laissée face à César Vallejo la veille; tandis que l’équipe «impériale» tentera de décrocher une victoire pour continuer à grimper au classement.

Alliance Lima c. Cusco FC face à face le lundi 16 novembre au stade Iván Elías Moreno. Le duel aura lieu à partir de 15h30 et sera diffusé par le signal de GOLPERU et Movistar PLAY, mais rappelez-vous que sur Depor.com, vous pouvez également trouver minute par minute, les buts et tous les incidents.

Alliance de Lima atteint cette date dans le but d’ajouter des unités et de se remettre de l’écrasement de la dernière journée contre César Vallejo, où l’équipe “ Poeta ” a gagné 4-1 avec un doublé de Yorley Mena, un but d’Erick Morillo et un but contre son camp d’Oslimg La mûre.

“Ces quatre matchs restants sont essentiels, il faut les jouer de la manière la plus concentrée et avec le plus grand dévouement possible pour pouvoir marquer des points et terminer cette année, ce qui n’a pas été bon pour Alliance“, A déclaré Daniel Ahmed après la défaite.

«C’est un mélange de tout. Le joueur veut le meilleur et se bat pour cela, sur le terrain l’objectif n’est pas atteint. Il y a un mélange d’anxiété et de nombreux thèmes. Il y aura désormais sept jours pour mieux analyser et mieux réfléchir, pour se préparer au prochain match et surmonter cette situation », a-t-il également déclaré à propos des mauvais résultats.

Cusco FC, quant à lui, vient à cet affrontement après avoir fait match nul 1-1 contre le Deportivo Municipal, où Diego Melian, gardien de but de l’équipe “ Edil ”, qui a même fini par recevoir les éloges de

«Un peu frustrés par le match, nous avions besoin des trois points mais cela n’a pas pu être gagné. L’idée était d’en ajouter trois. Chaque match sera comme une finale pour nous. Aujourd’hui, leur gardien de but était spectaculaire et a tout enlevé. Il faut penser au prochain match », a déclaré Miguel Carranza à GOLPERU.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Des Péruviens sélectionnés s’expriment après la mort de deux jeunes lors d’une manifestation

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER