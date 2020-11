Mis à jour le 11/06/2020 à 17:31

Alliance Lima et Deportivo Llacuabamba Ils ont offert un grand match au stade Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Les Bleues et les Blancs étaient en route vers la victoire, après avoir gagné 2-0, mais ont fini par ne prendre qu’un point, après l’égalisation inscrite par Kevin Santamaría en fin de match.

Le jeu a eu lieu lorsque les minutes d’ajout de l’engagement ont été jouées, dans lesquelles le joueur de l’équipe nordique a profité d’une balle lâche dans la zone bleue et blanche pour obtenir un tir puissant, le même qui a été introduit dans le but de Steven Rivadeneyra, non sans avant de passer entre les jambes d’Aldair Salazar.

Alliance Lima c. Deportivo Llacuabamba Cela a été soulevé comme un match compliqué pour La Victoria et ça l’a été. Bien qu’ayant frappé les premiers, ils n’ont pas pu contre un casting minier qui tirait leurs cartes pour le complément et ramait par derrière pour ne pas repartir les mains vides dans ce duel valable pour la phase 2 de la Ligue 1.

Alliance Lima et Deportivo Llacuabamba: le précédent

Les Bleues et Blancs ont réussi à briser la séquence de défaites en battant le FBC Melgar 4-0 ces derniers jours, mais ils savent que l’engagement contre les Llacuabambinos sera une véritable finale. La situation actuelle des deux équipes les engage sur la question de la relégation, les trois points de cet engagement seront donc vitaux.

Alliance Lima et Deportivo Llacuabamba Ils sortiront avec tout pour un match qui doit débuter à 15h30. Un seul pourra quitter cette rencontre avec le sourire et célébrer avoir battu un rival direct.

Oui Deportivo Llacuabamba Beats Alliance de Lima, pourrait prendre, momentanément, la tête du groupe B de la phase 2 de la Ligue 1, même si le DT des Nordistes est conscient que leur véritable combat est en bas du classement.

