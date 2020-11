Il n’est toujours pas possible d’échapper aux fantômes des dates passées. Quand tout semblait à La Victoria, Deportivo Llacuabamba surpris à la fin et a fini par égaler (2-2) à Alliance de Lima au stade Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Le visage des joueurs intimes a tout dit: désenchantés, frustrés et inquiets car l’équipe ne finit pas de cailler, et de pouvoir entrer en confiance pour décrocher une séquence de victoires dans cette phase 2.

Le duel s’est déroulé en deux étapes: une en faveur de Daniel Ahmed et une autre pour «Chochera» Castillo. À peine 15 minutes de jeu, Patricio Rubio a porté le score à 1-0 pour le bleu et le blanc, de sorte qu’à 39 ′, Kluiverth Aguilar semble condamner le duel avec son deuxième score de sa carrière. Tout était sourire et confiance, Alianza est sortie de ce nid-de-poule que Mario Salas avait sous le commandement, mais l’histoire n’a pas fini par être ainsi pour eux dans une année cauchemardesque.

Avec un grand Alex Valera, qui aura sûrement plus d’une équipe de Ligue 1 intéressée par lui, Llacuabamba a puisé la force de la faiblesse pour surmonter la situation dans les 45 premières minutes. D’abord avec un Le but de Valera À 63 ′ de sorte que plus tard, Kevin Santamaría a mis le 2-2 à la fin du match, ce qui a laissé toute l’équipe sous le choc après le match nul.

Tout n’est pas mal, Alianza Lima a atteint 26 unités et compte six points d’avance sur Carlos Stein, qui joue samedi contre Alianza Universidad. La descente semble loin, mais vous n’avez pas à vous en assurer. Un tournoi international? Au niveau des points, cela commence déjà à être loin, surtout quand il y a cinq matchs à jouer jusqu’à présent dans la phase 2 du tournoi.

Le jour suivant, Alianza Lima affronte César Vallejo de «Chemo» del Solar, tandis que Llacuabamba le fait contre Carlos Mannucci. Les deux bons jeux.

Résumé et buts de Alianza Lima vs. Llacuabamba. (Vidéo: GOLPERU)

Alianza Lima et Deportivo Llacuabamba: voici comment ils ont joué

Alliance Lima et Deportivo Llacuabamba: minute par minute

Alliance Lima et Deportivo Llacuabamba: le précédent

Les Bleues et Blancs ont réussi à briser la séquence de défaites en battant le FBC Melgar 4-0 ces derniers jours, mais ils savent que l’engagement contre les Llacuabambinos sera une véritable finale. La situation actuelle des deux équipes les engage sur la question de la relégation, les trois points de cet engagement seront donc vitaux.

Alliance Lima et Deportivo Llacuabamba Ils sortiront avec tout pour un match qui doit débuter à 15h30. Un seul pourra quitter cette rencontre avec le sourire et célébrer avoir battu un rival direct.

Oui Deportivo Llacuabamba Beats Alliance de Lima, pourrait prendre, momentanément, la tête du groupe B de la phase 2 de la Ligue 1, même si le DT des Nordistes est conscient que leur véritable combat est en bas du classement.

Alliance Lima c. Deportivo Llacuabamba: les protagonistes parlent

Alliance de Lima Mario Salas a été annulé en raison des mauvais résultats qu’il a obtenus pendant son mandat à la tête de l’équipe Kakhol lavan. Steven Rivadeneyra a donné des détails sur quelle a été l’étape du “ commandant ” du club, bien qu’il sache qu’il est temps de tourner la page pour se concentrer sur Deportivo Llacuabamba.

“La relation avec Pièces parce que nous ne comprenions pas son style de jeu, il ne savait pas comment nous rejoindre. Je ne sais pas si nous aurions fait une descente, mais aujourd’hui, la priorité est de l’éviter », a déclaré l’ancien footballeur municipal à la situation à La Victoria.

Alliance Lima c. Deportivo Llacuabamba: contexte

Alliance Lima c. Deportivo Llacuabamba Ils ne se sont rencontrés qu’une seule fois de manière professionnelle, puisque la distribution nordique participe pour la première fois à la plus haute division du football péruvien. Dans cette confrontation, ceux de La Victoria ont réussi à s’imposer 2-0 avec des scores de Patricio Rubio et Carlos Ascues.

Alliance Lima c. Deportivo Llacuabamba: derniers matchs

02.11.20 | Melgar 0-4 Lima Alliance

30.10.20 | Alianza Lima 1-2 Sports municipaux

26.10.20 | Alliance Lima 1-2 Ayacucho

21.10.20 | National 2-0 Alliance Lima

17.10.20 | Cienciano 2-1 Alianza Lima

03.11.20 Llacuabamba 1-0 Ayacucho

30.10.20 | Cesar Vallejo 2-0 Llacuabamba

24.10.20 | Llacuabamba 3-0 Sport Garçons

19.10.20 | Llacuabamba 2-3 César Vallejo

12.10.20 | Carlos Stein 3-3 Llacuabamba

Alliance Lima c. Deportivo Llacuabamba: horaires des matchs

Mexique – 15h30 Pérou – 15h30 Équateur – 15h30 Colombie – 15h30 Bolivie – 16h30 Venezuela – 16h30 Chili – 17h30 Paraguay – 17h30 Argentine – 17h30 Uruguay – 17h30 pm Brésil – 17h30 Espagne – 22h30

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Découvrez quand l’équipe nationale se rendra pour affronter le Chili lors des éliminatoires.