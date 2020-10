Mis à jour le 30/10/2020 à 15:20

Alliance de Lima a perdu un nouveau match en Ligue 1 et les joueurs n’ont pas pu cacher leur tristesse. Les Bleues et les Blancs battaient 1-0 à Sports municipaux, mais ils ne savaient pas comment gérer le résultat et ont quitté le stade Alberto Gallardo les mains vides.

Les footballeurs de l’une des équipes les plus populaires du pays n’ont pas caché leur malaise après le coup de sifflet final et ont montré des visages de souffrance dans les gradins de l’enceinte Rímac, sans pouvoir comprendre la situation compliquée qu’ils doivent vivre avec leurs amis proches.

Alliance de Lima Il a dû rajouter trois points, encore plus après la victoire des Sport Boys sur Sport Huancayo, qui laisse les rosés à égalité avec ceux de Mario Salas et Cantolao dans le slogan pour se sauver de la relégation dans un combat qui s’annonce intense jusqu’au bout.

Leao Butrón, Rinaldo Cruzado, Aldair Salazar, Anthony Rosell, entre autres joueurs, ont été capturés par les caméras de télévision au moment précis où ils reflétaient une profonde tristesse en ajoutant une nouvelle défaite en Ligue 1.

Alliance Lima c. Deportivo Municipal: l’aperçu

Alliance de Lima il arrive à ce compromis avec une défaite en remorque. Les intimes n’ont pas pu inverser les deux buts reçus par l’Ayacucho FC, malgré l’effort déployé par le casting de Mario Salas. Joazhiño Arroé Il a pu marquer le but de remise, mais a également été expulsé.

Cela laisse Pièces Ils sont un joueur moins offensif sur le terrain, ils devront donc mettre au point un nouveau plan avec Rubio, Mora et Sánchez pour l’attaque. Bien que ce ne soit pas le meilleur des scénarios, il a toujours de grands joueurs comme Josepmir Ballón, Carlos Ascues et Alexi Gómez.

Sports municipaux, quant à lui, a ajouté un point la dernière journée contre Sport Huancayo, pour la première journée du groupe B.L’Académie a cherché à en ajouter trois, mais le ‘Rojo Matador’, en tant que favori du groupe, a su garder son but à zéro et apaiser toute tentative de but.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Guerrero est venu à La Videna pour poursuivre son processus de récupération.