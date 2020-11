Alianza Lima a perdu 2-0 face aux Sport Boys au stade Alberto Gallardo del Rímac à la date 7 de la phase 2 de la Ligue 1. Avec ce résultat, les rosés sont à l’abri de la relégation, ils ont donc célébré avec effusion à la fin de l’engagement.

Du côté des Bleu et Blanc, les visages de malaise n’ont pas pu être cachés après avoir enchaîné une nouvelle défaite sous la direction technique de Daniel Ahmed et ne pas avoir pu confirmer leur présence en Première Division, malgré la défaite de Carlos Stein aux heures de la matin.

Sebastián ‘La motoneta’ Penco était l’auteur des deux buts de la Alliance Lima c. Garçons de sport, donnant la victoire aux hommes de Teddy Cardama et prolongeant la crise sportive que traverse l’équipe de La Victoria.

«Je pense qu’il est clair que c’est notre responsabilité. C’est nous qui ratons les passes, nous ne décidons pas bien. Je suis sûr que cela arrive pour nous. Il ne fait aucun doute que nous sommes responsables et nous devons sortir de ce moment. Nous devons en avoir de gros et bien usés. Si nous devons «foirer», nous «foutons», mais sans crainte de personne. Il faut toujours mourir debout et cela implique les joueurs car ils ont déjà dépassé les techniciens. Vous n’avez pas besoin d’être médiocre », a déclaré Leao Butrón après le Alliance Lima c. Garçons de sport.

“Heureux des objectifs et calme d’être sorti de la situation inconfortable dans laquelle nous nous trouvions. Le résultat est un sacrifice de tout le courage de l’équipe », a déclaré l’attaquant de l’équipe du port de Callao, qui était la figure du match.

Le prochain rendez-vous, Alianza Lima affrontera Carlos A. Mannucci, une équipe qui se bat pour une qualification pour la Copa Libertadores, il est donc exclu que ce soit un obstacle facile pour les intimes.

Alliance Lima c. Sport Boys: résumé

Résumé: Alianza Lima vs. Sport Boys (Vidéo: GOLPERU)

Alliance Lima c. Sport Boys: après le match

Alliance Lima c. Sport Boys: c’est ainsi qu’ils se sont formés

Alliance Lima c. Sport Boys: c’était minute par minute

Alliance Lima c. Sport Boys: l’aperçu

Et c’est que les bleus et blancs, et les rosés, ont eu une année irrégulière, ils se battent donc point par point pour sortir des dernières places du tableau des positions cumulées. Ce match pourrait en catapulter un et en couler un autre, donc le tirage au sort n’est pas une affaire.

Alliance Lima c. Garçons de sport aura deux pertes importantes pour ceux dirigés par le professeur Daniel Ahmed, après avoir confirmé les absences de Rinaldo Cruzado et Gonzalo Sánchez, tous deux dus à des blessures, les intimes devront donc recourir à d’autres variantes pour avoir d’importantes options offensives contre celles du port de Callao.

Notamment Alianza Lima et Sport Boys Ils se sont déjà vus cette année, laissant un match nul 1-1 entre les deux équipes mentionnées. Ce jour-là, Carlos Ascues a marqué pour ceux de La Victoria, tandis que Sebastián Penco a trouvé l’égalité pour ceux désormais dirigés par Teddy Cardama.

Alliance Lima c. Sport Boys: les protagonistes parlent

Alliance de Lima Ça ne va pas du tout cette année, où non seulement il a manqué de possibilités de se qualifier pour un tournoi international, mais sa permanence en Première Division se joue également de date en date. Daniel Ahmed est conscient de la complexité de vivre cela dans un grand club, il a donc fait connaître l’ampleur que cela a dans sa vie aujourd’hui.

«C’est le plus grand défi de ma carrière. Pas seulement le mien, mais celui de nous tous qui sommes ici et cherchons à en sortir », a déclaré l’entraîneur lors d’une conférence de presse, deux jours avant le match contre Garçons de sport.

«Le football est un sujet pour l’âme, il fait partie du jeu et il doit être surmonté. Il faut savoir ce qui se passe pour pouvoir le résoudre. Les joueurs savent qu’ils ont la capacité de le surmonter. Notre objectif est de marquer des points pour avoir la tranquillité d’esprit nécessaire. Les matchs se préparent à s’additionner et c’est ce qu’Alianza Lima va rechercher à chaque match », a ajouté l’entraîneur de Alliance de Lima.

Alliance Lima c. Sport Boys: horaires des matchs

Mexique – 15h30 Pérou – 15h30 Équateur – 15h30 Colombie – 15h30 Bolivie – 16h30 Venezuela – 16h30 Chili – 17h30 Paraguay – 17h30 Argentine – 17h30 Uruguay – 17h30 pm Brésil – 17h30 Espagne – 22h30

Alliance Lima c. Sport Boys: derniers affrontements

07.10.20 | Alianza Lima 1-1 Sport Garçons

14.07.19 | Sport Boys 1-2 Alianza Lima

15.02.19 | Alianza Lima 3-0 Sport Garçons

14.10.18 | Sport Garçons 1-1 Alianza Lima

27.05.18 | Alianza Lima 1-0 Sport Garçons

31.01.18 | Alianza Lima 1-0 Sport Garçons

28.10.12 | Sport Boys 0-4 Alianza Lima

25.08.12 | Alianza Lima 4-0 Sport Garçons

07.08.12 | Sport Garçons 0-1 Alianza Lima

18.05.12 | Alianza Lima 2-1 Sport Garçons

Alliance Lima c. Sport Boys: où se jouera le match?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Claudio Pizarro espère que l’équipe péruvienne se qualifiera pour la Coupe du monde