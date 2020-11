Mis à jour le 21/11/2020 à 16:08

Alliance de Lima Oui Spot garçons Ils s’affrontent dans un match intense pour le septième tour de la phase 2 de la Ligue 1. Ceux menés par Daniel Ahmed ont besoin de cette victoire pour s’éloigner de la zone de relégation (ils sont à la 17e place avec 26 points). Cependant, les rosés, profitant d’un «contre», ont commencé le match avec un avantage. Qui a célébré? Bien sûr, Sebastián Penco.

L’attaquant argentin de la surface de Chalaco est apparu à gauche de la zone victorienne: il a marqué la passe de Claudio Torrejón, a couru derrière Alberto Rodríguez et dans le face-à-face contre Leao Butrón, a défini le poteau opposé. Avec cette célébration, le ‘9’ compte déjà 13 buts en Ligue 1. Oui, c’est la principale arme d’attaque de Teddy Cardama.

Alliance Lima c. Sport Boys: l’aperçu

Et c’est que les bleus et blancs, et les rosés, ont eu une année irrégulière, ils se battent donc point par point pour sortir des dernières places du tableau des positions cumulées. Ce match pourrait en catapulter un et en couler un autre, donc le tirage au sort n’est pas une affaire.

Alliance Lima c. Garçons de sport aura deux pertes importantes pour ceux dirigés par le professeur Daniel Ahmed, après avoir confirmé les absences de Rinaldo Cruzado et Gonzalo Sánchez, tous deux dus à des blessures, les intimes devront donc recourir à d’autres variantes pour avoir d’importantes options offensives contre celles du port de Callao.

Notamment Alianza Lima et Sport Boys Ils se sont déjà vus cette année, laissant un match nul 1-1 entre les deux équipes mentionnées. Ce jour-là, Carlos Ascues a marqué pour ceux de La Victoria, tandis que Sebastián Penco a trouvé l’égalité pour ceux désormais dirigés par Teddy Cardama.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Comment s’est déroulée la semaine de Gianluca Lapadula avec l’équipe péruvienne?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER