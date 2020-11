Mis à jour le 21/11/2020 à 16:14

Moment de tension dans le Alliance Lima c. Garçons de sport. Manuel Tejada a subi un coup violent à la tête qui l’a laissé inconscient pendant quelques secondes, suscitant l’inquiétude de tous les protagonistes de l’engagement valable pour la date 7 de la phase 2 de la Ligue 1, au stade Alberto Gallardo.

Comment le crash s’est-il produit? Le jeu est intervenu après une dispute sur le ballon avec Josepmir Ballón, la même qui s’est terminée avec l’athlète rose allongé sur le terrain et regardant fixement, ce qui a conduit à une rapide demande d’assistance médicale pour éviter de futures complications.

Pour la tranquillité de la famille du joueur et de ses coéquipiers dans le Alliance Lima c. Garçons de sport, le footballeur a repris connaissance et regarde le match depuis le banc des remplaçants, après avoir été remplacé par Hansell Riojas.

Malgré cela, il a été jugé approprié de l’emmener dans une clinique locale pour écarter une séquelle qui pourrait mettre en danger l’intégrité du latéral. Oui, il passera quelques tests dans les prochaines minutes.

Alliance Lima c. Sport Boys: l’aperçu

Alliance Lima c. Garçons de sport aura deux pertes importantes pour ceux dirigés par le professeur Daniel Ahmed, après avoir confirmé les absences de Rinaldo Cruzado et Gonzalo Sánchez, tous deux dus à des blessures, les intimes devront donc recourir à d’autres variantes pour avoir d’importantes options offensives contre celles du port de Callao.

Et c’est que les bleus et blancs, et les rosés, ont eu une année irrégulière, ils se battent donc point par point pour sortir des dernières places du tableau des positions cumulées. Ce match pourrait en catapulter un et en couler un autre, donc le tirage au sort n’est pas une affaire.

Notamment Alianza Lima et Sport Boys Ils se sont déjà vus cette année, laissant un match nul 1-1 entre les deux équipes mentionnées. Ce jour-là, Carlos Ascues a marqué pour ceux de La Victoria, tandis que Sebastián Penco a trouvé l’égalité pour ceux désormais dirigés par Teddy Cardama.

