Mis à jour le 27/11/2020 à 22 h 59

Le duel entre Alianza Lima et Sport Huancayo sera l’engagement qui recevra le plus d’attention lors de la journée de samedi de la Ligue 1. Les Bleues et les Blancs risquent de perdre la catégorie, une nouvelle qui pourrait affecter le championnat local, selon José del Solar, entraîneur de l’Université César Vallejo.

‘Chemo’ del Solar Il a assuré que les clubs traditionnels tels que Alianza Lima, Universitario de Deportes et Sporting Cristal ne devraient pas être dans le championnat de promotion. Non seulement à cause de l’histoire que chacun a, mais aussi à cause de tous les inconvénients qu’une telle situation pourrait causer.

“Je trouve très mauvais que Alliance allez à la deuxième division. Je pense que dans notre football, Universitario, Alianza et Sporting Cristal sont les porte-étendards, les historiques. Honnêtement, il m’est difficile de penser à un tournoi sans Alliance en Première Division », a déclaré l’entraîneur dans un entretien avec le programme RPP Fútbol Como Cancha.

Ça oui, Del solaire Il a précisé que les Victoriens ont pour mission de sceller la permanence sur le terrain face au Sport Huancayo, qui arrivera également avec des besoins le dernier jour. “Mais vous devez gagner le droit d’être en première ou en deuxième division sur le court”, a-t-il ajouté.

En revanche, le DT a regretté l’intention de demander l’annulation de la descente cette saison. «Les règles du jeu sont fixées avant le début et non trois jours après la fin du championnat. Je ne vois pas cohérent que dans ces moments-là ils veuillent changer les règles du jeu, cela ne me semble pas sain », a-t-il déclaré.

‘Chemo’ del Solar Il a également critiqué le programme du neuvième jour. «Nous sommes intéressés par le jeu Binacional et le ‘U’, car nous pourrions être deuxième dans le cumul et ce match doit être joué en même temps que Boys-Vallejo. Ce n’est pas la même chose de jouer à un jeu plus tard, en connaissant les résultats. Je sais comment c’est et la grande différence qui existe en ne définissant pas simultanément », a-t-il conclu.