Mis à jour le 27/11/2020 à 12:57 PM

Alliance de Lima Le match de sa vie se jouera ce samedi à partir de 15h30 au Stade National, avant Sport Huancayo. Les intimes ont l’obligation de conserver les trois points s’ils veulent se sauver de la relégation et le ‘Rojo Matador’ a besoin, au moins, d’un match nul, pour assurer leur qualification à la Copa Sudamericana l’année suivante.

Joël Pinto, archer actuel de Sport Huancayo et champion avec Alianza Lima en 2006, s’est entretenu avec Depor sur le choc difficile qu’il devra affronter samedi, si le sélectionneur, Wilmer Valencia, décide de le faire jouer et de ne pas le sauver pour le duel contre Coquimbo.

“Je pense que tout le monde a des sentiments mitigés car il est difficile pour une grande équipe d’être dans cette situation, évidemment j’ai fait tous les mineurs là-bas et j’ai eu l’opportunité d’être champion en 2006 mais maintenant je me dois au Sport Huancayo”, a-t-il déclaré.

«Si je dois jouer, parce qu’on ne sait pas si nous allons tous jouer ou si Wilmar va changer d’équipe, je laisserai tout sur le terrain comme dans tous les matchs. L’équipe que Wilmar choisit ira chercher les trois points pour assurer une qualification pour le Sud-Américain l’année prochaine », a-t-il poursuivi.

D’autre part, le footballeur a également évoqué la série de matches auxquels ils sont confrontés maintenant qu’ils participent également aux huitièmes de finale de la Copa Sudamericana.

«Nous essayons de récupérer, de nous reposer le plus possible, et de nous nourrir du mieux possible car samedi nous risquons nos vies et ensuite nous penserons au match retour de la Sud-américaine, mais le plus important maintenant est le match contre Alianza qui va être très dur », dit-il.

