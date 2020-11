Mis à jour le 28/11/2020 à 12:33 PM

Alliance Lima et Sport Huancayo ils tiendront un match historique au stade national. Les bleus et blancs jouent leur permanence en première division, tandis que le “ Rojo matador ” espère rester avec la victoire pour accéder à la Coupe d’Amérique du Sud en 2021.

Quelques heures avant le match, un groupe de supporters de l’équipe bleue et blanche est arrivé près de l’Alejandro Villanueva de Matute, lieu de concentration des intimes, pour exprimer leur soutien à l’une des équipes les plus représentatives du football péruvien dans cette situation délicate.

Alliance Lima c. Sport Huancayo Il ne pourra pas avoir d’audience dans le stade en raison des dispositions sanitaires prévues en raison de la propagation du coronavirus dans le pays, mais ce n’était pas une raison pour que les fans se concentrent sur les abords de l’enceinte bleue et blanche et haranguent les leurs.

Alliance de Lima il a besoin des trois points pour ne pas dépendre d’autres résultats et rester dans la catégorie la plus élevée du championnat péruvien. Un autre marqueur compliquerait les aspirations des intimes et leur ferait avoir un œil sur les matchs de Carlos Stein et de l’Atlético Grau.

L’encouragement pour Alianza Lima vient de partout

Anciens footballeurs, volleyeurs, acteurs, écrivains, journalistes, cuisiniers – tous fans de Alliance de Lima– se sont réunis pour envoyer des encouragements à l’équipe qui sautera sur le terrain du stade national avec le slogan de continuer dans la catégorie la plus élevée, avant Sport Huancayo (à partir de 3h30 de l’après-midi).

«Aujourd’hui, la vie est laissée à nos couleurs, du champ et de la maison! Aujourd’hui et toujours: ensemble jusqu’à la fin! Allons-y Alliance, avec cœur! »Tel est le message émotionnel exprimé par Paolo Guerrero, le présentateur Daniel Marquina, l’écrivain Alonso Cueto, la joueuse de volley-ball Aixa Vigal, l’acteur Nicolás Galindo et le bien-aimé – par les fans du club – Lalo Archimbaud.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Comment la perte est-elle définie s’il y a égalité de points?