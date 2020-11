Mis à jour le 27/11/2020 à 20:19

Alianza Lima joue la permanence dans la catégorie la plus élevée du football péruvien contre Sport Huancayo ce samedi à partir de 3h30 de l’après-midi. À l’approche des fiançailles, les référents et les fans les plus représentatifs du club se sont rencontrés dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux pour envoyer les meilleures vibrations à l’équipe dirigée par Daniel Ahmed.

Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Waldir Sáenz, Víctor ‘Pitín’ Zegarra, Juan Jayo, Marko Ciurlizza, Wilder Cartagena, Paolo Hurtado, Sergio Peña, Renato Tapia, Pedro Gallese ont convenu que l’union serait l’une des clés pour les Bleues et les Blancs pour atteindre le objectif à la fin de la saison 2020.

Dans ce sens, le buteur historique de l’intime a rappelé des épisodes importants de Alliance de Lima. «Les gars, nous avons eu une mauvaise course et de mauvais moments comme en 1987 et nous nous sommes levés. Comme en 2001 et nous avons augmenté. De là, nous allons également nous lever. De là, nous sommes tous partis ensemble. Nous sommes un cœur », a déclaré Waldir.

Tandis que l’historique «Pitín» Zegarra a étendu un drapeau aux couleurs de l’institution pour soutenir les onze qui auront une énorme responsabilité. «Avec l’intention et l’idée que nous devons nous en sortir, les gars. Il faut tout mettre », a-t-il dit.

«De là, nous sommes tous partis ensemble. Avec le coeur. Up Alianza! », Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Wilder Cartagena, Paolo Hurtado, Sergio Peña, Renato Tapia et Pedro Gallese ont fermé. Tous les fans du club jusqu’aux os.

Alliance de Lima il a besoin d’une victoire pour assurer sa participation à la première division du football national lors de la campagne suivante. S’il fait match nul ou perd, il doit espérer que Carlos Stein et l’Atlético Grau n’en ajoutent pas trois à leurs engagements respectifs.

