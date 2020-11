L’esprit de Alliance de Lima on l’a vu mais dans les rues et non sur le terrain. Les supporters, lors du match le plus important de ces dernières années pour le club, ont accompagné l’équipe depuis leur départ de Matute jusqu’au stade national. Ils ont montré leur soutien malgré le moment gênant. Ils l’étaient toujours. La dette, comme pendant tous ces mois, était au tableau. Ils ne pouvaient pas avec Sport Huancayo.

Ceux menés par Wilmar Valencia ont gardé leur style – avec une manipulation de balle pure (comme ils le montrent également dans la Copa Sudamericana) – et grâce à cette patience, le premier est venu, après un bon tir de Marcio Valverde. Les intimes ont avancé leurs lignes mais n’ont jamais trouvé de formule, comme tout au long de l’année.

Même Patricio Rubio est apparu dans la surface pour faire 1-1 (en première mi-temps), mais il était en avance. Après cela, il lui était difficile d’approfondir le bleu et le blanc. Au stade complémentaire, Alliance de Lima il a de nouveau appuyé sur l’accélérateur et quand il a semblé que l’égalité allait arriver, le «Rojo Matador» a de nouveau frappé.

Giancarlo Carmona a atteint la ligne de fond sur la droite et a pris un centre précis pour Carlos Neumann. Le ‘9’ d’un frentazo a mis la finale 2-0. Tout semblait perdu, mais les Victoriens ont eu la chance de se retirer des douze marches. Carlos Ascues a échoué. Joel Pinto a deviné l’endroit.

De quoi dépendait-il, alors, Alliance de Lima? D’un miracle au Monumental, dans le match entre Carlos Stein et UTC (terminé 1-1). Une équipe qui n’a jamais montré de réponses tout au long de l’année a également été malchanceuse. Pas avec Pablo Bengoechea ou Mario Salas ou Daniel Ahmed.

Alliance de Lima Il jouera en Ligue 2 l’année prochaine, mais il est certain – comme son histoire le dit – qu’il reviendra beaucoup plus fort. Ce bouclier – et le «12» – cette fois, ils n’étaient pas bien représentés sur le terrain.

Alliance de Lima: (à confirmer)

Sport Huancayo: Pinto; Carmona, Valoyes, Balta, Ángeles; Valverde, Rojas; Bazán, Lliuya, Caraza et Monsalvo

Alliance Lima c. Sport Huancayo Ils ont un match prévu ce samedi à partir de 15h30 au Stade National. Le match sera diffusé par le signal GOLPERU mais vous pouvez également suivre le match par Movistar Play. De plus, vous trouverez la minute par minute, les buts et tous les incidents de Depor.com.

Alliance de Lima Cela vient avec une mauvaise séquence terminée puisqu’ils n’ont pas connu de victoires depuis 5 dates, une situation qui les a placés à la dernière place du classement du Groupe B et à l’une des dernières places du tableau cumulé. Pour cette raison, les intimes ont l’urgence de s’imposer face au Sport Huancayo et de conserver les trois points.

Comment Alianza Lima est-elle enregistrée à la dernière date?

Dans Alliance de Lima Ils savent qu’une victoire dans le prochain match suffira à tourner la page, mais ils sont aussi conscients que puisque c’est la dernière date, le jeu se jouera au bord de l’arrêt cardiaque pour leurs fans, qui n’ont pas l’habitude de les voir dans cette situation .

Pour rester dans la première division, Alliance de Lima Cela dépend de lui-même, mais il a des options s’il ne remporte pas le match contre le Sport Huancayo. Ce sont les résultats qu’attend Alianza Lima pour ne pas perdre la catégorie. Premier; vaincre le «Matador rouge». Maintenant, s’il est égal, espérons que Stein et Grau n’ajoutent pas à trois. Et dans le scénario le plus complexe (perdre), que Stein trébuche également et Grau n’enregistre pas de victoire.

Sport Huancayo: entre la Liga 1 et la Sudamericana

Mercredi dernier, l’équipe dirigée par Wilmar Valencia a fait match nul 1-1 contre Coquimbo Unido lors du match aller des quarts de finale de la Copa Sudamericana et la semaine prochaine, plus précisément mercredi 2 décembre, ils se retrouveront à nouveau pour définir l’équipe qui se qualifiera pour la prochaine étape du tournoi continental.

Cependant, il doit également gagner contre Alianza Lima pour s’assurer une place dans un tournoi international la saison prochaine. La série de matches «Rojo Matador» pourrait être un facteur à prendre en compte par l’équipe dirigée par Daniel Ahmed afin de prendre l’avantage.

